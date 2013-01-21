8221 آواره سوری در 5 روز گذشته وارد اردن شدند

به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع آگاه در فرماندهی نیروهای امنیتی مرزی اردن روز گذشته اعلام کرد 1242 آواره سوری وارد اردن شده‌اند و به این ترتیب شمار شهروندان سوری که در 5 روز گذشته مجبور به ترک کشور خود شده‌اند به 8221 نفر رسیده است.

به گفته این منبع از ساعت‌های اولیه پنجشنبه هفته گذشته تا دیروز آوارگان سوری که اغلب آنها کودک و زن و افراد میانسال بوده‌اند وارد اردن شده‌اند و سامان دهی و رسیدگی به وضعیت این آوارگان و فراهم کردن امکانات پزشکی و خوراک و پوشاک برای آنها بسیار طاقت فرسا بوده است.

وی تأکید کرد که از بیش از 200 خودروی نظامی پایگاه‌های مرزی نیروهای امنیتی اردن برای انتقال آوارگان به اردوگاه زعتری استفاده شده است.

اردوگاه زعتری در شمال غربی اردن قرار دارد که چندی پیش، در جریان آتش سوزی وسیعی در این اردوگاه دست کم هشت سوری جان خود را از دست دادند.

علت این آتش سوزی، انفجار یک منبع گرمایی گزارش شده و دست کم 4 نفر دیگر زخمی شدند.

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