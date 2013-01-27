ارتش مصر برای "بازداشت شهروندان" وارد عمل می شود

به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ خبرگزاری مصر دقایقی پیش اعلام کرد: بر اساس قانونی که امروز در مجلس نمایندگان مصر به تصویب رسید، نیروهای ارتش مصر اجازه می یابند برای کمک به نیروهای پلیس به منظور حفظ امنیت و بازداشت معترضان، وارد عمل شوند.

این خبر در حالی اعلام می شود که سران جبهه موسوم به "نجات ملی" مصر ساعتی پیش (عصر دوشنبه) در کنفرانس مطبوعاتی که پس از نشست اعضای این جبهه برگزار شد، ضمن اعلام مخالفت با فراخوان رییس جمهور مصر برای گفتگو، آن را "صوری" و نمایشی خواندند و مردم را به برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز در روز جمعه در سراسر این کشور دعوت کردند.

