عفو بین الملل اعمال زور علیه تظاهر کنندگان مصری را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ عفو بین الملل روز دوشنبه استفاده پلیس مصر از نیروی مرگبار علیه تظاهر کنندگان در این کشور را که حدود 50 کشته در جریان درگیریهای پلیس و معترضان برجا گذاشت، محکوم کرد.

این سازمان گفت: اطلاعات جمع آوری شده براساس مشاهدات شاهدان در مصر نشان از استفاده غیر ضروری از نیروی مرگبار پرسنل امنیتی در جریان درگیری های آخر هفته با تظاهر کنندگان دارد.

حسیبه حاج صحراوی معاون مدیر بخش خاورمیانه و افریقای شمالی تاکید کرد که مقامات مصر باید با صدور فرمان های صریح خطاب به کسانی که این تظاهرات را زیر نظر دارند از آنها بخواهند به آزادی اجتماعات آرام احترام گذاشته و از اعمال زور بیش از حد و غیر ضروری احتناب کنند.

عفو بین الملل اضافه کرد که مقامات باید به طور کاملا صریح به کسانی که از اعمال زور غیر ضروری و بیش از حد استفاده می کنند ، بگویند که به دست عدالت سپرده خواهند شد و توسل به خشونت برخی از معترضان به منزله چک سفید برای تیراندازی به سوی تظاهر کنندگان و ضرب و جرح آنان نیست.

در ادامه نا آرامیها در مصر که به اعمال مقررات منع آمد و شد در چند شهر انجامید روز دوشنبه یک نفر در جریان درگیری بین پلیس و معترضان در قاهره کشته شده است.

