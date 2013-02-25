شمار حمله های طالبان در افغانستان کاهش نیافته است

به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ فرماندهی نیروهای بین المللی کمک به امنیت افغانستان(آیساف) به رهبری آمریکا روز سه شنبه اعتراف کرد که آمارهای پیشین مبنی بر کاهش حمله های طالبان درافغانستان درست نبوده است.

ماه گذشته دفتر نیروهای بین المللی کمک به امنیت درافغانستان اعلام کرد که درسال 2012،از شمار حمله هایی که دشمن آغازگر آنها بوده حدود هفت درصد کاسته شده است.

جیمی گریبیل، سخنگوی آیساف، روز سه شنبه این تفاوت آماری را یک اشتباه محاسباتی دانست وگفت بررسی های بعدی نشان داد که برخی داده ها به اشتباه ثبت شده بودند و از جمله برخی عملیات مستقل ارتش افغانستان در آمار پیشین محاسبه نشده بود.

قرار است آمار تازه از حملات طالبان در سال گذشته میلادی بزودی منتشر شود.

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