وزیرخارجه انگلیس: قابلیت نیروهای امنیتی افغانستان افزایش یافته است

به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلیس پس از دیدار با بسم الله محمدی وزیر دفاع افغانستان در لندن اظهار کرد: ما منتظریم که نیروهای ملی افغانستان در نیمه سال 2013 میلادی (تیرماه) مسئولیت های امنیتی را در سراسر کشور در اختیار بگیرند.

نیروهای خارجی قرار است تا پایان سال 2014 میلادی افغانستان را ترک کنند و به همین دلیل کشورهای عضو ناتو، از جمله انگلیس و آمریکا خروج مرحله ای نیروهای خود را از آن کشور آغاز کرده اند.

وزیر خارجه انگلیس اظهارداشت: واضح است که نیروهای امنیتی ملی افغانستان هنوز با چالش های قابل توجهی مواجه هستند که از جمله این چالش ها کسب اطمینان نسبت به پایبندی به قانون و احترام به حقوق بشر است.

هیگ تاکید کرد: انگلیس به عنوان عضوی از جامعه بین المللی به همکاری های نزدیک خود با دولت افغانستان در این زمینه ها ادامه خواهد داد.

وی با اشاره به اجلاس سران انگلیس، افغانستان و پاکستان که ماه گذشته در لندن برگزار شد، گفت: روسای جمهوری افغانستان و پاکستان در این اجلاس بر تعهد خود برای همکاری های نزدیکتر و همچنین حمایت از روند صلح افغانستان تاکید کردند.

وی افزود: ما در این دیدار درباره نحوه اجرای مفاد موافقتنامه های دفاعی امضاء شده میان افغانستان و پاکستان نیز گفت و گو کردیم.

وزیر دفاع افغانستان در نخستین سفر خود به لندن با فیلیپ هاموند وزیر دفاع انگلیس نیز دیدار و گفت و گو کرد و از آکادمی سلطنتی سندهرست که در زمینه آموزش های نظامی فعالیت می کند، بازدید نمود.

انگلیس در حال حاضر حدود 9 هزار نظامی در افغانستان دارد که قرار است تا پایان سال جاری میلادی به حدود پنج هزار نفر کاهش یابد.

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