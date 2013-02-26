به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ بشار جعفری نماینده سوریه در سازمان ملل متحد در اظهاراتی عربستان سعودی، امارات و کویت را به کنار گذاشتن تعهدات خود در مورد آوارگان سوری متهم کرده و گفت که کنفرانس کویت تنها نوعی خودنمایی از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس بود.

وی تاکید کرد که تمرکز بر فضای انسانی نمای دقیقی از اتفاقات کنونی در سوریه نمی‌دهد، سوریه لیستی از اسامی افرادی که از اردن و لبنان و ترکیه به سوریه آمده و علیه دولت می‌جنگند را به شورای امنیت داده، اما شورای امنیت این اطلاعات را نادیده می‌گیرد.

جعفری تاکید کرد که دولت سوریه به سازمان‌های انسانی فعال حق ورود به تمامی مناطق را داده است.

نماینده سوریه در سازمان ملل با اشاره به برخی تخلفات جنسی در کشورهای همسایه علیه آوارگان سوری تاکید کرد که مرتکبان جنایت‌های جنسی در مقابل دادگاه حاضر خواهند شد.

جعفری در سخنان خود همچنین به اطلاعات مطرح شده در روزنامه نیویورک تایمز آمریکا استناد کرد که نوشته بود عربستان سعودی سلاح‌های کرواسی را برای استفاده مخالفان دولت به سوریه ارسال می‌کند.

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