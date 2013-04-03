به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ مجموعه‌ای از نهادهای مدافع حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین‌الملل، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر و دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای مشترک مقامات اماراتی را به منع ناظران و رسانه‌های بین المللی از حضور در محاکمه «خودسرانه» 94 فعال اسلام‌گرای این کشور متهم کردند. جلسه محاکمه فعالان قرار است چهارم مارس [ ماه] برگزار شد.

«سارا لی وایتسون» مسئول خاورمیانه و شمال آفریقای دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای گفت: این امر شک و تردیدها درباره دلایلی که مقامات امارات را وادار کرده است آنچه را در دادگاه گفته و انجام می‌شود، مخفی کنند افزایش می‌دهد.

نهادهای مدافع حقوق بشر همچنین از مقامات اماراتی خواسته‌اند تا درباره ادعاهای شکنجه و بدرفتاری که متهمان مطرح کرده‌اند، تحقیق کنند.

از زمان آغاز محاکمه در چهارم مارس [14 اسفند ماه] در برابر دادگاه امنیت کشور در «ابوظبی»، فقط اعضای خانواده‌های متهمان و نمایندگان مطبوعات و سازمان‌های غیردولتی محلی مدافع حقوق بشر مجاز بودند در جلسات شرکت کنند.

طبق این گزارش، 94 اماراتی از جمله 11 زن به‌اتهام توطئه علیه نظام این کشور در دیوان عالی فدرال محاکمه می‌شوند که محاکمه 10 تن از آنان غیابی است.

متهمان، خود را از همان آغاز محاکمه که جلسه آینده آن برای شانزده آوریل [27 فروردین ماه] موکول شده است بی‌گناه خوانده‌اند.

این متهمان که بین ماه‌های مارس و دسامبر 2012 بازداشت شده‌اند از اعضا یا طرفداران حزب اسلامی «الاصلاح»، از احزاب نزدیک به اخوان المسلمین هستند.

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