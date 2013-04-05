مفتی عربستان: بزرگان جهان اسلام با تشیع مقابله کنند!

به گزارش خبرگزاري اهل‎بيت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه مصری "الیوم السابع" نوشت: «عبدالعزیز بن عبدالله آل شیخ» مفتی عربستان، در خطابه‌های نماز جمعه در مسجدی در "ریاض" پایتخت عربستان مدعی شد: مذهب تشیع عقاید مسلمانان را هدف قرار داده است لذا از بزرگان سیاسی و مذهبی جهان اسلام می‌خواهم تا با تشیع مقابله کنند.

وی افزود: کشورهای خارجی تلاش می‌کنند تا از اموال مسلمانان برای ضربه زدن به امت اسلام و جنگ علیه مسلمانان سوء استفاده کنند.

مفتی عربستان ضمن تاکید بر رویارویی با تشیع، مذهب تشیع را مذهبی باطل خواندن و خواهان جلوگیری از گسترش آن شد.

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