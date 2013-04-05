جریان الشعبی مصر تاکید کرد: "منافع و امنیت ملی" تعیین کننده روابط مصر با ایران است

به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ «شادی التوارجی» سخنگوی رسمی جریان الشعبی مصر در استان دمیاط گفت: ما معتقدیم که ملت مصر مردمی مومن و متدین هستند و نگرانی از این بابت وجود نخواهد داشت که حتی در صورت وجود فرضیه گسترش مذهب تشیع در کشور، مردم گرایشی به آن داشته باشند.

بر اساس گزارش سایت الموجز، وی ادامه داد که مردم مصر از اولین کسانی هستند که می‌خواهند کشورشان روابط بازی با قدرت‌های منطقه‌ای از جمله ایران داشته باشد علاوه بر آن، آنها معتقدند که "منافع ملی" و "امنیت ملی" تعیین کننده روابط مصر با دیگر کشورها است.

التوارجی بیان کرد: از این رو ما از عادی سازی روابط با هر کشوری به غیر از رژیم صهیونیستی حمایت می‌کنیم.

این در حالی است که روز گذشته عده‌ای از سلفی‌ها در مخالفت با عادی سازی روابط میان ایران و مصر با حمله به منزل رییس دفتر حافظ منافع ایران در قاهره مدعی شدند که توافقنامه‌ی اخیر گردشگری میان تهران –قاهره در راستای گسترش مذهب تشیع در مصر است.

...............پایان پیام/ 218