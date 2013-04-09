رهبر اخوان المسلمین برای مصری ها وقت ندارد!

به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ «یسری عبدالکریم» رئیس دادگاه تجدیدنظر قاهره، اعلام کرد که شورای اداری باشگاه قضات مصر، اظهارات «مهدی عاکف» رهبر سابق اخوان المسلمین بر ضد قوه قضائیه این کشور را ابلاغ خواهد کرد.

عاکف، قضات مصری را به تلاش برای سنگ اندازی در برابر ریاست جمهوری «محمد مرسی» متهم کرد و گفت: "آنها از این که اخوان اکثریت مجلس آینده را به دست آورند، بیمناک هستند، زیرا در آن صورت، بیش از سه هزار قاضی برکنار خواهند شد " و این اظهارات به طور مستقیم، قضات را به دست داشتن در پرونده های فساد اشاره دارد.

به گزارش روزنامه العرب چاپ لندن، عاکف همچنین سئوالی مبنی بر اینکه چرا دکتر «محمد بدیع» - دارای مدرک دامپزشکی از آمریکا - رهبر اخوان المسلمین، شخصاً بر مصر حکومت نمی کند، این سئوال را غیرمعقول دانست و گفت: رهبر اخوان المسلمین برای حکومت بر شما (مصری ها) وقت ندارد، زیرا او رهبر اخوان المسلمین در تمام کشورهای جهان است و دفتر ارشاد، بخشی ناچیز از سازمان اخوان است. در ثانی آیا محمد مرسی به عنوان حاکم مصر، به چشم شما نمی آید؟

رهبر سابق اخوان المسلمین در بخش دیگری از اظهارات خود، رسانه ها را فاسد شمرد و آن ها را به منفی بافی و سیاه نمایی بر ضد اخوان المسلمین متهم و تظاهر کنندگان را اغتشاشگر خواند و تاکید کرد: اگر کسی را در حال ناسزاگویی به اخوان المسلمین ببینم او را به کُنده درختی می بندم و دست بسته به پلیس تحویل می دهم.

در این میان، جریان های سیاسی، اظهارات عاکف را به مثابه چهره بی نقاب اخوان المسلمین ارزیابی و تاکید کردند که تصریح عاکف به این که مقام رهبر اخوان المسلمین فراتر از پست رئیس جمهور است، ثابت می کند که محمد مرسی، تنها مجری اوامر و دستورات دفتر ارشاد اخوان المسلمین است.

«مصطفی الجندی» از رهبران جبهه نجات و حزب الدستور با بیان این که اخوان المسلمین خود را فراتر از وطن و رهبر اخوان را خدای خدایان می دانند، سقوط حکومت اخوان را پیش بینی کرد و آنها را دروغگویانی دانست که وطن و قانون اساسی را به رسمیت نمی شناسند.

اخوان المسلمین پس از به قدرت رسیدن در مصر، نتوانستند راه حلی برای بیعت با رهبر اخوان المسلمین بیابند و همین مساله موجب اختلاف آنها با بسیاری از کشورهای عربی شد.

«هیثم الشواف» هماهنگ کننده ائتلاف نیروهای انقلابی مصر، ضمن تاکید بر این که از اظهارات عاکف تعجب نکرده است، اظهارات پیشین وی را در فحش های زشت و رکیک به "مصر" یادآور شد و اظهارات وی درباره انقلابیون مصر را نشان دهنده خشم اخوان المسلمین و ناتوانی از مقابله با اعتراضات جز از طریق خشونت دانست.

"محمد ابوحامد" عضو مجلس الشعب منحل شده مصر نیز با تاکید بر این که اظهارات عاکف، بیانگر رویکرد واقعی اخوان المسلمین است، تفاوت عاکف با دیگر رهبران اخوان المسلمین نظیر عصام العریان را در فریفتگی وی به قدرت اخوان المسلمین بیش از دیگران دانست.

ابوحامد تاکید کرد: بر اساس تفکر اخوان المسلمین، رهبر اخوان، در حکم "امیرالمومنین" است و مرسی، تنها رئیس حکومت مصر است. عاکف در زمانی که رهبر اخوان المسلمین بود، بارها تصریح کرده بود که مقام رهبری اخوان المسلمین، فراتر از مقام ریاست جمهوری است.

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