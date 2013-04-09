دعوت معاون رهبر القاعده از مردم عربستان برای قیام علیه پادشاه

به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ «سعید الشهری» معاون رهبر القاعده در یمن در یک پیام صوتی ضبط شده با دعوت از مردم عربستان سعودی برای قیام علیه پادشاه این کشور، از خانواده سلطنتی عربستان به عنوان "بزرگترین عامل آمریکا" یاد کرد.

این پیام صوتی 14 دقیقه ای که امروز ـ چهارشنبه 21 فروردین ـ منتشر شد، تلاش القاعده را برای رد ادعاهای مطرح شده در مورد کشته شدن الشهری در حمله پهپادهای آمریکا نشان می دهد.

اوایل سال جاری میلادی مقامات امنیتی یمنی از کشته شدن وی در یک حمله هواپیماهای بی سرنشین آمریکا خبر دادند.

الشهری در این پیام صوتی همچنین خانواده سلطنتی عربستان سعودی را به خیانت به مسلمانان در این کشور متهم کرد.

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