کشته شدن ۶ پلیس در حمله طالبان به ایستگاه بازرسی در شرق افغانستان

به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ سرهنگ «محمد حسین غزنی» معاون رئیس پلیس ولایت غزنی اعلام کرد که شبه‌نظامیان طالبان صبح امروز ـ یکشنبه 1 اردیبهشت ماه ـ به یک ایستگاه بازرسی در این منطقه حمله کرده و علاوه بر کشتن 6 نیروی پلیس یک تن دیگر را زخمی کردند. یک نیروی پلیس نیز در جریان این حمله مفقود شده است.

نیروهای پلیس در این منطقه به منظور حفاظت از شهر و ساکنان آن در برابر شبه‌نظامیان مشغول فعالیت هستند. برخی از نیروهای پلیس نیز که از میان ساکنان این منطقه انتخاب شده‌اند تحت کنترل وزارت کشور افغانستان قرار دارند.

سخنگوی وزارت کشور افغانستان اعلام کرد که روز جمعه نیز شورشیان طالبان با حمله به یک ایستگاه بازرسی در اندار واقع در ولایت غزنی 13 نیروی پلیس را به قتل رسانده بودند.

پیش از این نیز مقامات ولایت غزنی از حمله نیروهای طالبان به یک پاسگاه در این منطقه پس از مسموم شدن نیروهای پلیس خبر داده بودند. نیروهای طالبان پس از مسموم شدن این افراد وارد پاسگاه شده و مدعی شده بودند که 19 افسر پلیس را به قتل رسانده‌اند.

یکی از مقامات این ولایت در پاسخ به این سوال که چرا در میان کشته شده‌ها افراد غیر نظامی نیز به چشم می‌خورند اعلام کرد که به دلیل محلی بودن ماموران پاسگاه تعداد زیادی از روستائیان و نزدیکان ماموران به این محل رفت‌وآمد می‌کردند و به همین علت محدودیت زیادی برای عبور و مرور این افراد وجود نداشته است.

غزنی یکی از ولایاتی است که نیروهای طالبان در برخی از مناطق ان فعالیت زیادی دارد و برخی اوقات علیه نیروهای دولتی دست به عملیات نظامی می‌زنند.

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