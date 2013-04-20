به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ ‌مسئولان بیمارستان مرکزی ولایت تخار در شمال افغانستان از مسموم شدن دست کم ۵۲ دانش آموز دختر خبر داده‌اند.

«عبدالجمیل فروتن» سرپرست بیمارستان مرکزی شهر تالقان تخار گفته است که دانش‌آموزانی که به بیمارستان منتقل شدند، حالت تهوع و نفس تنگی داشته‌اند.

وی گفت که زود است که بگویند دختران واقعا مسموم شده‌اند. او گفت که مسئولان بهداشت در مرکز، بررسی می‌کنند که عامل اصلی دگرگونی وضعیت بهداشت دختران چه بوده است.

این دومین قضیه مسمومیت دانش‌‎آموزان دختر در ولایت تخار در شمال افغانستان در سه روز گذشته است.

روز پنجشنبه نیز در رویداد مشابهی ۲۰ دانش آموز یک مکتب دخترانه در ولایت تخار دچار نوعی مسمومیت شدند.

به گزارش بی‌بی‌سی دختران مسموم شده، دانش‌آموزان مکتب/مدرسه دخترانه بی‌بی مریم هستند. مکتب بی‌بی‌مریم در فاصله نزدیک از حوزه دوم امنیتی تخار موقعیت دارد.

مسئولان بیمارستان تخار، گفته‌اند که احتمالا تعداد مسموم شده‌ها زیاد است، یک پزشک این بیمارستان گفت که ابتدا بیش از ۴۱ دانش آموز دختر با حالت نا مناسبی به بیمارستان منتقل شدند و بعدا تعداد دانش‌آموزان به ۵۲ نفر رسید.

گفته شده است که بعضی از دانش‌آموزان هم به مراکز و کلینیک‌های بهداشتی نزدیک به مکتب بی‌بی مریم، منتقل شده‌اند.

خانوده‌های دانش آموزان مسئولان معارف ولایت تخار را به بی توجهی به فرزندان خود متهم کرده و هشدار داده‌اند که اگر مسمومیت دانش آموزان تکرار شود، به دختران‌شان اجازه رفتن به مکتب را نخواهند داد.

اما وهاب ظفری، رئیس معارف ولایت تخار گفت که "بحث مسمومیت و موضوع دگرگونی وضعیت روحی دختران دانش آموز در مکاتب این ولایت، دو مساله جدا است." ظفری هر نوع گزارش از مسوممیت دختران دانش‌آموز را رد کرد.

رئیس معارف تخار گفت که افرادی هستند که به نفع دشمنان افغانستان چنین توطئه‌هایی را سازمان می‌دهند تا دانش‌آموزان از رفتن به مکاتب دل‌سرد شوند.

در رویداد سه روز پیش سخنگوی والی تخار تایید کرده بود که دختران دانش آموز، در جریان ساعت درسی دچار نوعی مسمومیت شده بودند.

مسمومیت دختران دانش آموز در تخار، موضوع تازه‌ای نیست، سال گذشته نیز بیش از هفتصد دانش آموز دختر در مکاتب مختلف ولایت تخار مسموم شده‌اند.

مسئولان امنیتی تاکنون فرد و یا گروهی را در ارتباط به مسمومیت دانش‌آموزان بازداشت و یا هم شناسایی نکرده‌اند اما سال گذشته حدود ۱۱ تن به همراه یک دختر در ارتباط با دست داشتن در مسمومیت دانش‌آموزان بازداشت شده‌اند.

