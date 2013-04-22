به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر نخست‌وزیری عراق با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که «نوری المالکی» نخست‌وزیر دستور تشکیل یک کمیته وزارتی به ریاست «صالح المطلک» معاونش و «حسین شهرستانی» معاون دیگرش، «سعدون الدلیمی» سرپرست وزارت دفاع، «محمد شیاع السودانی» وزیر حقوق بشر، «صفاء الدین الصافی» وزیر مشاور در امور پارلمان تشکیل داد تا با بررسی مسئله درگیری‌های «حویجة» عاملان این درگیری‌ها را شناسایی و معرفی کنند.

در این بیانیه آمده است: مالکی خواستار پرداخت غرامت فوری به خانواده‌های قربانیان و درمان زخمی ها در داخل یا خارج از کشور شده است.

منطقه «الحویجه» در جنوب غرب استان کرکوک از روز جمعه شاهد درگیری‌ میان نیروهای پلیس و معترضان است که اوج این درگیری‌ها امروز صورت گرفته است و برخی رسانه‌ها اعلام کرده‌اند که تا کنون 120 نفر کشته و 200 نفر زخمی شده‌اند.

...............پایان پیام/ 218