به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ «محمد البرادعی» یکی از رهبران مخالف دولت مصر نظام حاکم در مصر را به حذف سلایق سیاسی مختلف در اداره کشور و مانع تراشی برای بهبود اوضاع مصر دو سال پس از سرنگونی حسنی مبارک متهم کرد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر پیروزی یا شکست در گرو اجماع سیاسی است تاکید کرد: عدم اجماع سیاسی به بی ثباتی خواهد انجامید و بدون ثبات نمی توان شاهد پیشرفت اقتصادی بود، و بدون اقتصاد نیز فقر و خشم مردم کشور را به ورطه نابودی می کشاند.

این در حالی است که دولت مصر درصدد است وام 4.8 میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول بگیرد تا شرایط اقتصادی مصر را سامان دهد.

رهبرمخالفان دولت مصر اقتصاد را به مجسمه ای تشبیه کرد که همه عوامل از جمله تولید ناخالص ملی، تورم، سرمایه های ارزی، پول جاری، بدهی های ملی و ... همه در موقعیت خطرناکی قرار دارند.

البرادعی تصریح کرد: همه ما منتظر پاسخ صندوق بین المللی پول هستیم.

اگرچه صندوق بین المللی پول اعطای وام را مشروط به اجماع سیاسی نکرده است اما به نظر می رسد با اجماع سیاسی راحت تر می توان اصلاحات اقتصادی را به کمک وامها صورت داد.

..............پایان پیام/ 218