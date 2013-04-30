به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع آگاه سیاسی عراقی افشا کردند که اطلاعاتی موثقی وجود دارد که نشان می‌دهد، سازمان اطلاعات و جاسوسی آمریکا موسوم به «سیا» در مرزهای این کشور علیه نظام سوریه فعالیت می‌کند.

در این ارتباط «حاکم الزاملی»، نماینده پارلمان عراق و عضو کمیته امنیت و دفاع پارلمان این کشور در سخنانی تاکید کرد که تحرکات مشکوکی از سوی برخی از افراد مسلح و عناصر وابسته به سازمان اطلاعات و جاسوسی آمریکا در مرزهای عراق و سوریه مشاهده می‌شود.

نماینده پارلمان عراق در ادامه گفت: اطلاعات امنیتی و اطلاعاتی دقیقی در دست داریم که تاکید کی‌کند، تحرکات مشکوک بسیاری از سوی عناصر ناشناس مسلح در مرزهای مشترک عراق و سوریه در حال انجام است.

حاکم الزاملی ادامه داد: این تحرکات در ورود و خروج این عناصر ناشناس مسلح به خاک عراق آن هم به صورت غیر قانونی و قاچاقی نمود پیدا می‌کند.

عضو کمیته امنیت و دفاع پارلمان عراق در ادامه تاکید کرد که در حال حاضر در طول مرزهای عراق و سوریه تحرکات بسیاری در خصوص قاچاق سلاح و افراد مسلح مشاهده می‌شود، به ویژه آنکه سازمان تروریستی القاعده در استان «الانبار» عراق حضور فعالی دارد و همین موجب شده تا نقل و انتقال سلاح و عناصر مسلح در این منطقه که در نزدیکی مرزهای عراق و سوریه قرار دارد راحت‌تر و بدون نظارت کمتر صورت گیرد.

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