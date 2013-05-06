به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ دبیرخانه دائمی اجلاس‌های سراسری نماز همزمان با برگزاری بیست‌و‌دومین اجلاس سراسری نماز با عنوان «نماز و سبک زندگی» با رویکرد سلامت اقتصادی، به منظور ترویج فرهنگ نماز و بیان نقش آن در سبک زندگی جوامع اسلامی و تأثیر آن بر اقتصاد با بهره‌مندی از نظر و رأی اندیشمندان، محققان و پژوهشگران نسبت به فراخوان مقاله اقدام کرد.

متقاضیان می‌توانند مقالات خود را مبتنی بر محورها و در راستای موضوعات ذیل تهیه و به دبیرخانه دائمی اجلاس‌ةای سراسری نماز ارسال کنند.

محورها و موضوعات فراخوان این اجلاس به این شرح است: الف) نماز و سبک زندگی شامل، نماز و سبک زندگی در آئینه قرآن و احادیث، فرهنگ سازی اقامه نماز در سیره پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع)، نماز و سبک زندگی از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری؛ ابعاد فردی و اجتماعی نماز در رابطه با سبک زندگی، نماز، تعاون ، روحیه مشارکت و کار گروهی؛ نماز، بندگی و خانواده متعالی؛ نقش نماز یاوران در ترویج فرهنگ اقامه نماز در جامعه؛ فرهنگ نماز و میانه روی در معاش؛ نمازجمعه و جماعت، همبستگی و مشارکت عمومی در فعالیت‌های اقتصادی؛ نماز و امنیت فردی و اجتماعی؛ نماز، شاخص و معیار سبک زندگی اسلامی؛ نماز و پیشگیری از بحران هویت؛ نقش نماز در مقابله با تجمل گرایی.

ب) نماز و سلامت اقتصادی شامل، نماز و سلامت اقتصادی در وحی و سنت؛ نماز و خودکفایی اقتصادی نماز و اصلاح الگوی مصرف؛ نماز و کارآفرینی؛ نماز و اخلاق حرفه ای؛ بررسی نقش تلویزیون و سینما در سبک زندگی و اقتصاد سالم؛ بررسی نقش دانشگاه و حوزه در تبیین ارتباط نماز و اقتصاد اسلامی؛ نماز و عدالت اقتصادی؛ نماز و بهره روی در کار و تولید؛ نقش نماز در فرهنگ کار و تولید ملی؛ نماز و کسب روزی حلال؛ نقش نماز در ارتقای انگیزه برای کار مفید.

ج) سبک زندگی اسلامی و اقتصاد سالم با زیرمجموعه؛ شاخص های زندگی مطلوب اسلامی و اقتصاد سالم در آیات و روایات؛ سبک زندگی اسلامی و اقتصاد خانواده؛ تأثیر ابعاد روانی نماز بر سبک زندگی و اقتصاد سالم؛ آثار فرهنگی و اجتماعی متقابل اقتصاد و نماز در جامعه راههای پرورش نسل نو بر اساس فرهنگ نماز با رویکرد به میانه روی و پایبندی به اقتصاد اسلامی نماز، تعهد سازمانی و وجدان کاری؛ بازار و آموزه های نماز؛ ویژگی های نمازگزاران در فقر و غنا و رفتار آنان در عبور از بحران های اقتصادی؛ کارکردهای تربیتی و اجتماعی نماز در پیشگیری از رفتارهای ناسالم اقتصادی.

د) نماز و کاهش آسیب‌های اقتصادی: نقش نماز در پیشگیری از اسراف و تبذیر؛ بررسی آفات عدم پرداخت زکات و تأثیر آن بر جامعه از دیدگاه قرآن وسنت؛ نقش نماز در افزایش امنیت اقتصادی و سرمایه گزاری؛ نماز و راهکارهای مبارزه با آفات اقتصاد سالم؛ مقایسه اقتصاد سرمایه داری مادی با اقتصاد اسلامی مبتنی بر فرهنگ نماز.

ارسال مقالات تا 31تیرماه سال جاری مهلت دارد و نتایج این فراخوان 30مردادماه اعلام می‌شود. به صاحبان آثار برگزیده، لوح سپاس و هدایای ارزنده‌ای تقدیم خواهد شد. مقالات منتخب نیز در کتاب مجموعه مقالات برگزیده بیست و دومین اجلاس سراسری نماز چاپ و منتشر می‌شود.

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