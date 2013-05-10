به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌هاي عراقي از «عباس محمود العراقي» به عنوان فردي كه محل اختفاي «صدام حسين» ديكتاتور سابق اين كشور را به سربازان آمريكايي لو داد، نام بردند.

رسانه هاي عراقي با انتشار اين عكس افزودند: عباس محمود العراقي پيش از آنكه آمريكايي ها از محل اختفاي صدام حسين اطلاع يابند از آنها خواست كه وي را براي جلوگيري از كشته شدنش به مكان امني انتقال دهند.

رسانه هاي عراقي با اعلام اين خبر افزودند: نيروهاي آمريكايي با انتقال اين فرد به واشنگتن توانستند به محل اختفاي صدام حسين پس از ماه ها پنهان شدن، دست يابند.

گفتني است عباس محمود العراقي هم اكنون در شهر واشنگتن در آمريكا به سر برده وتحت تدابير شديد امنيتي از وي محافظت مي‌شود.

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