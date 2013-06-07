تفاهم با حزب الله حرام است؛ همکاری با اسرائیل واجب!

به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ «شیخ عبدالله بن منیع» عضو شورای علمای برجسته عربستان سعودی و مشاور دیوان پادشاهی دیروز در گفتگو با روزنامه الشرق عربستان مدعی شد: شیخ یوسف قرضاوی قبلا به گمان این كه برحق دانستن حزب الله نوعی دعوت به تقریب است، از آنان دفاع می كرد اما شنیدم كه اكنون حقیقت بروی آشكار شده و فهمیده است كه مردان حزب الله صادق نیستند، بلكه اهل نفاقند.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که قرضاوی و اربابش، امیر قطر؛ در برقراری رابطه با رژیم اشغالگر گوی سبقت را از دیگر کشورهای عربی ربوده اند و همکاری قطر و رژیم صهیونیستی در عرصه های امنیتی و نظامی بر کسی پوشیده نیست.

شیخ سعودی در ادامه افزود: خداوند را شكرو سپاس می گوییم كه شیخ ما به بصیرت و ادراك حقیقت نائل آمد و دانست كه سربازان حزب الله هرگز صادق نبوده اند و حوادث اخیر سوریه نیز ثابت كرد كه آنان از هر دشمنی دشمن ترند از این رو باید از قرضاوی به دلیل عدول از مواضع قبلی اش در حمایت از حزب الله تشكر كنیم و البته ما پیش از او به این درك رسیده بودیم.

از سوی دیگر شیخ قیس آل مبارك عضو هیات علمای برجسته عربستان نیز در گفتگو با این روزنامه سعودی، حزب الله لبنان را گروهی بدنام توصیف کرد و مدعی شد: بر همه مسلمانان واجب است در برابر این حزبی كه ایران در لبنان به وجود آورده بایستند.

وی مدعی شد: حجت بر همه تمام شده و بر همگان مشخص گردیده كه این حزب، وصله ناجوری در جهان ماست (!)

به نظر می رسد پیروزی ارتش سوریه در منطقه استراتژیک القصیر - که نقشه های حامیان تروریست ها برای سقوط نظام سوریه را بیش از پیش نقش بر آب کرد- چندان بر سردمداران مرتجع منطقه گران آمده که شیوخ وابسته به دربارهای عربی، اکنون از وارد کردن هرگونه اتهام ناروا و تهمت های آشکار به "حزب الله" پروا ندارند؛ تشکّلی که بدون در اختیار داشتن انبارهای بزرگ تسلیحاتی ارتجاع عرب، رژیم صهیونیستی را بارها به زانو درآورده است.

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