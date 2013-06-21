موحدی كرمانی، مجتهد شبستری و حسینی بوشهری با روحانی دیدار كردند

به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله موحدی كرمانی، آیت الله مجتهد شبستری، آیت‌الله حسینی بوشهری از اعضای مجلس خبرگان رهبری پیش از ظهر امروز شنبه به نمایندگی از مجلس خبرگان رهبری با رییس جمهوری منتخب ملت ایران دیدار كردند.

در این دیدار آیت الله محمدعلی موحدی كرمانی ، آیت الله محسن مجتهد شبستری ، آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری مراتب تبریك نمایندگان مجلس خبرگان رهبری را به مناسبت انتخاب حجت الاسلام والمسلمین دكتر حسن روحانی به عنوان رییس جمهوری منتخب ملت ایران اعلام و برای وی آرزوی موفقیت كردند.

آیت الله حسینی بوشهری مدیر حوزه های علمیه نیز در این دیدار به نمایندگی از حوزه های علمیه كشور مراتب تبریك و اعلام حمایت و همكاری حوزه ها با رییس جمهوری منتخب ملت ایران و دولت یازدهم را اعلام كرد.

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