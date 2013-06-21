هشدار موفاز نسبت به وقوع انتفاضه جدید

به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ رادیو رژیم صهیونیستی به نقل از «شائول موفاز» که در سمیناری در مرکز اسرائیل سخنرانی می‌کرد، گزارش داد که توافق با فلسطینیان یک امر ضروری و حیانی برای اسرائیل است.

وی با اشاره به اینکه آرامش نسبی کنونی در اراضی فلسطینی «کاذب» است، پیش‌بینی کرد که در نهایت خشونت به وقوع خواهد پیوست بنابر این بهتر است که اسرائیل خود دست به ابتکار عمل بزند به جای آنکه امور بر آن تحمیل شود.

موفاز افزود: احتمال آغاز انتفاضه جدید با گذشت زمان قوت می‌گیرد در حالی که «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر اسرائیل به دستیابی به سازش اهتمام ندارد زیرا اوضاع کنونی به نفع منافع سیاسی فعلی نتانیاهو و تمایل وی برای باقی ماندن در منصب خود است.

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