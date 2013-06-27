به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع بیمارستانی در استان اسکندریه مصر اعلام کردند: در درگیری های عصر امروز میان طرفداران و مخالفان محمد مرسی در فاصله دو روز مانده به تظاهرات بزرگ مخالفان علیه مرسی 36 نفر زخمی شدند.

این منابع افزودند: بیشتر زخمی شدگان بر اثر شلیک گلوله در مقابل دفتر اصلی اخوان المسلمین و خیابان های نزدیک به آن زخمی شده اند.

شاهدان عینی اعلام کردند: مخالفان قصد داشتند دفتر وابسته به گروه اخوان المسلمین را مورد یورش قرار دهند که با واکنش اعضای اخوان المسلمین روبرو شدند.

شاهدان افزودند: در این درگیری ها از سلاح سرد، بطری های خالی، چماق و سنگ نیز استفاده شد.

از سوی دیگر منابع مصری از پرواز بالگردهای نظامی بر فراز مناطق درگیری در اسکندریه خبر دادند.

این در حالی است که تظاهرات کنندگان به دفتر حزب آزادی و عدالت در شبرا خیت در استان البحیره حمله کردند.

در اسوان مصر و شهر کوم امبو نیروهای امنیتی از گاز اشک آور علیه تظاهرات کنندگان استفاده کردند.

منابع مصری از تیراندازی هوایی نیروهای امنیتی در منطقه کلوپاترا در اسکندریه خبر دادند.

این در حالی است که سفارت آمریکا در قاهره اعلام کرد: سفارت آمریکا روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته آینده تعطیل خواهد بود.

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