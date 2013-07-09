عفو بين الملل: مرسی فورا آزاد شود

به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ معاون رییس اجرایی سازمان عفو بین الملل در واکنش به مخفی کردن مرسی توسط ارتش مصر اظهار داشت: یک گروه تحقیق از سازمان عفو بین الملل به قاهره برای تحقیق و تفحص درمورد محل بازداشت «محمد مرسی» رییس جمهور مخلوع مصر، فرستاده شده است.

«فرانک جانوزی» ضمن بیان اینکه "هیچ ردی از محل بازداشت مرسی پیدا شده است" تاکید کرد: ارتش باید مکان محل بازداشت رییس جمهور مخلوع مصر و افراد همراه وی را اعلام کند.

وی در ادامه افزود: اگر مرسی متهم است باید بصورت عادلانه در دادگاهی به اتهامات وی بررسی شود. ولی اگر متهم نیست؛ هیچ دلیل قانع کننده‎ای مبنی بر نگهداری و بازداشت وی در مکانی نامعلوم وجود ندارد.

معاون رییس اجرایی سازمان عفو بین الملل تصریح کرد: به هرحال، چه مرسی متهم باشد و چه نباشد، نگهداری وی در مکانی نامعلوم غیرقانونی بوده و ارتش سریعا باید وی را آزاد کند.

....................پایان پیام/ 226