روزه برای رساندن مسلمانان به اوج كمالات انسانی واجب شده است

به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار يحيی شرفی، فرمانده انتظامی آذربايجان‌ غربی امروز چهارشنبه 19 تیرماه، در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: ماه رمضان فرصت مناسبی برای خودسازی و تزكيه نفس است؛ بنابراين بايد در اين ماه پر بركت در زمينه كسب توشه آخرت تلاش وافر داشته باشيم.

وی با اشاره به اينكه در ماه مبارك رمضان تمامی اعمال انسان نوعی عبادت محسوب می‌شوند، ادامه داد: علل عمده بروز جرايم در جامعه عدم تعهد به احكام دينی و دوری جستنن از قرآن بوده چون اكثر مجرمان به احكام الهی و دينی پايبند نبوده و آرامش و امنيت مردم را برهم می‌زنند.

وی ماه رمضان را به‌عنوان يك موهبت الهی برای مسلمانان دانست و افزود: دين مبين اسلام خواهان گسترش اخلاقيات و معنويات در جامعه است و برای رساندن مسلمانان به اوج كمالات انسانی ابراز معنوی خاصی تعبيه كرده كه از جمله آن‌ها می‌توان به فريضه‌هايی چون امر به معروف و نهی از منكر، نماز و روزه اشاره كرد.

شرفی در ادامه با اشاره به تلاش دشمنان اسلام و ايران برای تهی كردن جوانان از معنويات و سوق دادن آنان به سمت خواسته‌های نفسانی تصريح كرد: دشمن درصدد مقابله جدی با مفاهيم ناب اسلامی است و در اين راستا تمامی توان خود را برای استحاله فرهنگی جوانان به كار برده است.

فرمانده انتظامی آذربايجان‌ غربی خدمت با زبان روزه را افتخار پليس در رمضان عنوان كرد و گفت: بايد با آمادگی به اين ماه مبارك وارد شد؛ چراكه شأن، عظمت و منزلت ماه مبارك رمضان فرصت گرانبهايی است كه نصيب مسلمانان شده است و بايد با خلوص نيت از موهبتش بهره‌مند شوند.

