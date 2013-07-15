برپایی جشنواره فرهنگی رمضان منتظران در قم

به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ ابوالفضل وفایی مدیرعامل سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری قم با اشاره به برگزاری برنامه‌های متنوع در ماه مبارک رمضان اظهار کرد: اتوبوسی سیار برای برگزاری جشن‌های ماه مبارک رمضان در نظر گرفته شده است.

وی گفت: این اتوبوس به صورت ایستگاه فرهنگی سیار است که به اجرای برنامه‌های متنوع می‌پردازد.

مدیرعامل سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری قم اضافه کرد: از ابتدای ماه مبارک رمضان اتوبوس سیار فعالیت خود را آغاز کرده است و تا روز چهارشنبه 26 تیرماه در منطقه پردیسان، روبه‌روی مخابرات در بوستان شهروند به فعالیت می‌پردازد و در روزهای دیگر در نقاط دیگر شهر برنامه‌های متنوعی را اجرا می‌‌کند.

وی گفت: اتوبوس سیار ویژه ماه مبارک رمضان به اجرای برنامه‌های متنوع از جمله تئاتر، سرود، مسابقه، اهدای جوایز، ایستگاه نقاشی و ... می‌پردازد.

وفایی تصریح کرد: جشنواره فرهنگی رمضان منتظران به مناسبت ماه مبارک رمضان در بوستان بنیادی هر شب بعد از افطار برگزار می‌شود و به اجرای برنامه‌های متنوعی مانند سرود، تئاتر، تواشیح، مسابقه و اهدای جوایز می‌پردازد.

وی ادامه داد: کارگاه مهدویت و دشمن‌شناسی، نمایشگاه کتاب و غرفه مشاوره رایگان نیز در بوستان بنیادی در ماه مبارک رمضان برپا شده است.

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