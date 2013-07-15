به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام محمود روحانی‌نژاد اظهار داشت: ویژه ‌برنامه شب و شام رحلت حضرت خدیجه(س) با حضور عموم زائران و مجاورانی که برای عرض تسلیت وفات آن حضرت به پیشگاه حضرت رضا(ع) به حرم مطهر رضوی مشرف می‌شوند، در اماکن متبرکه حرم مطهر تدارک دیده شده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی و مناسبت‌های ویژه آستان‌قدس رضوی، حجج‌الاسلام‌ و‌المسلمین سید ابراهیم حسینی اراکی و محمدباقر فرزانه را خطبایی عنوان کرد که در این مراسم با موضوع «شخصیت معنوی حضرت خدیجه(س)» به ایراد سخنرانی می‌پردازند.

روحانی‌نژاد، مرثیه‌سرایی مداحان و ذاکران اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) در سوگ آن حضرت، برپایی جلسات سخنرانی با موضوع بررسی ابعاد مختلف شخصیت آن بانوی بزرگوار و زندگانی ایشان در اماکن متبرکه را از دیگر برنامه‌های تدارک به مناسبت وفات آن حضرت در حرم مطهر رضوی عنوان کرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی و مناسبت‌های ویژه آستان‌قدس رضوی اذعان داشت: در ویژه برنامه«پرسمان دینی» رواق دارالهدایه حرم مطهر رضوی که با حضور زائران و فرهیختگان و اندیشمندان برگزار می‌شود، ویژگی‌های اخلاقی، نخستین بانوی مسلمان حضرت خدیجه(س) تبیین می‌شود.

وی، برنامه«فیض حضور» ویژه کاروان‌های زیارتی که در این ایام برای عرض تسلیت به پیشگام حضرت رضا(ع) مشرف می‌شوند، برگزاری حلقه‌های معرفت با موضوع بررسی شخصیت حضرت خدیجه(س) و برپایی محافل قرآنی و جلسات ترتیل کلام‌الله مجید را از دیگر برنامه‌هایی ذکر کرد که در حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود.

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