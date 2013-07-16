در ماه مبارک رمضان به دنبال نشانه های ایمان در وجود خود باشیم

به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله العظمی مكارم شیرازی در ادامه تفسیر آیات سوره مبارکه احزاب در حرم مطهر حضرت معصومه(س) اظهار کردند: خداوند در آیه 24 و 26 سوریه ابراهیم سخن ناپاک را به درختی تشبیه شده که ریشه کن شده و روی زمین افتاده و خشکیده است و کلام طیب و سخن ارزشمند و نیکو را به درختی تشبیه کرده است.

ایشان افزودند: دانشمندان درباره اینکه منظور از دو كلمه "طیبه" و "خبیثه" در این دو آیه چیست تفسیرهای مختلفی كرده اند. شاید بهترین تفسیر این باشد كه كلمه طیبه اشاره به اسلام و كلمه خبیثه اشاره به كفر دارد.

این مرجع تقلید با اشاره به اینکه اسلام مانند یک درخت دارای سه رکن اساسی ریشه، ساقه و میوه است افزودند: ریشه های قوی و محكم عقاید اسلامی است كه با آب وحی آبیاری شده است؛ ساقه و شاخه ای كه در آسمان بالا رفته اشاره به اصول عملی اسلام و فروع دین دارد و میوه ها فضایل اخلاقی است كه به دنبال عقاید و اعمال بر این شاخسار آشكار می شود.

‌آیت الله مكارم شیرازی با بیان اینكه اگر درختی را از ساقه قطع كنند بطوری كه تنها میوه داشته باشد سودی ندارد، عنوان داشتند: اسلام مركب از همین سه ركن عقاید، اعمال و اخلاق است، اگر هر سه كامل بود اسلام واقعی است.

استاد برجسته حوزه علمیه خاطرنشان كردند: اسلامِ كسی كه می گوید من تنها اخلاق دارم و عقاید اسلامی را نمی پذیرم، ناقص است یا كسی كه تنها اعمال اسلام را انجام می دهد ولی اخلاق اسلامی ندارد اسلام واقعی را ندارد.

ایشان در ادامه افزودند: كسانی كه به دنبال امام زمان(عج) می روند و برای رسیدن به خواسته های خود نذر و نیاز می كنند و بعد از رفع مشكلات دیگر توسل و توجه به معنویت را فراموش می كنند، در وجود این ها آن درخت ایمان كه همیشه بر شاخه هایش میوه اخلاق و فضیلت نمایان است نیست.

آیت الله مکارم شیرازی در ادامه تفسیر سوریه مبارکه احزاب به بیان بخش هایی از آیه 29 این سوره پرداخته و گفتند: این آیه اشاره به عمل و عقیده صالح برای رسیدن به سعادت اخروی دارد. وقتی می فرماید: «وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ» یعنی اگر پیامبر و سعادت روز قیامت را می خواهید و اگر اعمال صالح دارید «إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ» آن وقت است كه شامل «أَجْرًا عَظِیمًا» می شوید.

مفسر برجسته قرآن کریم گفتند: خطاب ظاهری این آیه به همسران پیامبر(ص) است که اگر نیکوکار، صالح‌العمل، پرهیزکار و با تقوا باشید اجر عظیمی در انتظار شما خواهد بود.

ایشان افزودند: ولی خطاب واقعی این آیه به تمامی مردم است. كسانی كه تنها در مراسم عزاداری امام حسین(ع) شركت می كنند و تنها به عشق امام حسین(ع) اكتفا می كنند و سایر اعمال دین را درست انجام نمی دهند باعث قطع رابطه خود با امام می شوند.

آیت الله مکارم شیرازی در بخش دیگر سخنان خود به روایاتی درباره نشانه های ایمان اشاره كرده و اظهار کردند: مسلمانی انواع و اقسامی دارد. بعضی ها مسلمان جغرافیایی هستند یعنی صرف اینكه در یك كشور مسلمان زندگی می كنند مسلمانند. بعضی ها مسلمان نژادی هستند یعنی فقط بخاطر اینكه پدر و مادرش مسلمان هستند او نیز مسلمان شده و بعضی ها چون در شناسنامه هایشان مذهب را قید می كردند تنها در شناسنامه عنوان مسلمانی را دارند و از حقیقت اسلام خبری ندارد.

مرجع تقلید شیعیان به حدیثی از پیامبراكرم(ص) اشاره کرده و افزودند: ایمان به این نیست كه بگویی من لباس ایمان بر تن كردم. یا آرزو داشتن آن را داشته باشی، ایمان آن چیزی است كه در قلب انسان نفوذ كرده و اعمال انسان تصدیق می كند كه ایمان دارد و حقیقت ایمان حاصل نمی شود مگر اینكه برای خدا دوست بدارید و برای خدا دشمن بدارید.

ایشان افزودند: پیامبر(ص) فرمودند: «اوج ایمان راستگویی است» و امام صادق(ع) می فرمایند: «نشانه ی ایمان این است حقی كه به ضرر به توست بر باطلی كه به نفع توست مقدم داری» و امیرالمومنین(ع) فرمودند: «ایمان اخلاص عمل است».

آیت الله مكارم شیرازی در پایان با بیان اینكه با توجه به روایات باید به بررسی وجود ایمان واقعی در خودمان بپردازیم ابراز داشتند: باید دید اگر این نشانه ها در وجود ما نیست از موقعیت ماه رمضان استفاده كنیم و این خصلت ها را در وجود خود فراهم كنیم.

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