به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ ترس از ضرر روزه گرفتن و شک در مقدار روزه قضا شده و روزه بیماران کلیوی از جمله استفتائاتی است که آیت الله العظمی وحید خراسانی به آن‌ها پاسخ داده اند.

متن استفتائات و پاسخ‌های این مرجع تقلید به این شرح است:

روز ه و خوف ضرر

اگر دکتر بگوید روزه گرفتن برای شما ضرر ندارد، ولی ما می ترسیم که روزه برایمان ضرر داشته باشد می‌توانیم روزه بگیریم؟

در فرض مذکور در صورتی‌که ترس منشأ عقلایی داشته باشد روزه گرفتن جایز نیست.

شکّ در مقدار نماز و روزه‌ قضا شده

اینجانب در گذشته مقدار زیادی نماز و روزه نگرفته‌ام (بدون عذر شرعی) و تعداد آنها را هم نمی‌دانم، چه مقدار نماز و روزه و کفاره بر عهدة من است؟

در مفروض سؤال اگر شک دارید که چه مقدار نماز قضا بر عهده شماست، می توانید به مقداری که یقین دارید کمتر از آن مقدار نیست اکتفاء کنید، اگرچه احتیاط مستحب آن است که آنقدر بخوانید که یقین کنید دیگر نمازی به عهده شما نیست و در روزه نیز در مفروض سؤال که بدون عذر نگرفته اید، می توانید نسبت به قضا و کفاره به اقلّ که همان مقداری است که می دانید از آن مقدار کمتر نیست اکتفاء کنید.

روزه مریض کلیوی

شخصی در اثربیماری کلیوی باید درطول روز آب بخورد والّا بیماری اش شدیدتر شده، و ممکن است کلیه خود را از دست بدهد، حکم روزه او چیست؟

در فرض مذکور که از روی ضرورت لازم است آب بیاشامد، باید بنابر احتیاط واجب از آشامیدن آب بیش از حدّ ضرورت و از سایر مفطرات اجتناب کند، ولی روزه او صحیح نیست و اگر خوب شد، باید روزه های خود را قضا کند.

روزه گرفتن در صورتی که دکتر نهی کند

اگر دکتر به شخصی بگوید روزه برای او ضرر دارد و او را از روزه منع نماید تکلیف آن چیست؟ آیا باید باید طبق گفته دکتر عمل کند؟

اگر از گفته دکتر گمان به ضرر یا خوف ضرر برای او حاصل شود واجب است که روزه نگیرد و همچنین اگر دکتر حاذق بود ، و مورد اطمینان و وثوق او باشد ، و این شخص اطمینان به خطای دکتر نداشته باشد باز هم نباید روزه بگیرد و در غیر این دو صورت روزه بر او واجب است.

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