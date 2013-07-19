به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ حامد کرزی رئیس‌جمهور افغانستان قانون جدید انتخابات ریاست‌جمهوری و همچنین انتخابات منطقه‌ای را تایید کرد. موافقت کرزی با این قانون در حالی صورت گرفته است که به اعتقاد برخی این یک گام مهم در جهت انتقال قدرت در سال 2014 است.

دفتر حامد کرزی اعلام کرد وی امروز (شنبه) حکمی را مبنی بر تایید این قانون به امضا رساند تا بدین ترتیب چهارچوبی قانونی را برای انتخابات این کشور تعریف شود. گفتنی است مجلس افغانستان در اوایل این هفته این قانون را به تصویب رسانده بود.

در خارج از افغانستان نیز بسیاری از این قانون حمایت کرده و موافقت کرزی با آن پیشتر انتظار می‌رفت. هفته گذشته نیز رئیس‌جمهور افغانستان با قانون دیگری مبنی بر تعریف نقش و ساختاری برای نظارت بر انتخابات موافقت کرد.

این اخبار در حالی منتشر شده است که افغانستان خود را برای انتخاب رئیس‌جمهور جدید و همچنین شرکت در انتخابات شوراها در 34 استان این کشور آماده می‌کند. این انتخابات در 5 آوریل برگزار خواهد شد.

کرزی که دومین دوره 5 ساله ریاست‌جمهوری‌اش در سال آینده پایان خواهد یافت طبق قانون اجازه حضور در انتخابات این دوره را نخواهد داشت.

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