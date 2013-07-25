آغاز اردوهای راهیان نور دریایی از بهمن‌ ماه

به گزارش خبرگزاری اهل‎بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار «علی فضلی» اظهار داشت: بازدید از مناطق دریایی بوشهر، جزیره خارک، نیروگاه انرژی اتمی، عسلویه، هرمزگان، محور خرمشهر- آبادان از رودخانه اروند تا ماهشهر در برنامه راهیان نور دریایی خواهد بود.

وی ادامه داد: در استمرار حرکت راهیان نور در مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس در استان‌های خوزستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان‌غربی، یک حلقه مفقوده‌ای داشتیم که بخشی از مجاهدت فرزندان دلبند امام(ره) و امت را نمی‌توانستیم خیلی خوب به استحضار مردم برسانیم و آن عرصه دفاع از دریا و مجاهدت‌ها در دریا بود.

جانشین سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه بر اساس روایات بزرگان و برابر با احادیث و روایات، مجاهدت در دریا دو برابر زمین ثواب دارد و سه سال است که حرکت راهیان نور دریایی آغاز شده و هر روز سیر تکاملی خود را سپری می‌کند.ژ

در سال گذشته که سال سوم برگزاری راهیان نور در دریا بود نزدیک به 143 هزار نفر را به استان‌های خوزستان، بوشهر و هرمزگان بردیم و برای برنامه سال 92 نیز در استان بوشهر جلسه‌ای با حضور همه عزیزان نیروی دریایی، فرماندهان مناطق دریایی و سپاه‌های استانی در ساحل (خوزستان، هرمزگان و بوشهر) و اعضای قرارگاه مرکزی راهیان نور، برای بررسی عملکرد سال 91 و برنامه‌ریزی سال 92 برگزار شد و اامسال از بهمن ماه به استقبال کاروانیان راهیان نور در دریا می‌رویم.

فرمانده قرارگاه راهیان نور افزود: به دلیل اینکه در دریا هزینه‌ها قدری سنگین‌تر از هزینه‌های خشکی است، در آنجا رویکرد ما به بخش متخصصین، استادان و دانشجویان اختصاص یافته و برای بیش از 10 میلیون نفر از مهمانان عزیز که برای بازدید این جغرافیای ساحلی می‌آیند نیز پیش‌بینی نمایشگاه، جشنواره، نمایش رزمی و حرکت به سوی برخی جزایر و روایت در دریا را کرده‌ایم و امیدواریم به بهترین وجه ممکن انجام شود.

وی با بیان اینکه آشنایی با دریا نیاز امروز جامعه اسلامی و خصوصاً جوانان ما است، اظهار داشت: آشنایی با جزایر و فداکاری‌های رزمندگان عزیزمان در مواجهه و مقابله با آمریکایی‌ها در دریا و پاسداری از حماسه‌های این عزیزان در طول هشت سال دفاع مقدس که حتی برای یک روز هم اجازه قطع صادرات نفت را ندادند، از اهمیت بسیاری برخوردار است.

سردار فضلی گفت: دشمنان سکوهای دریایی ما را مورد اصابت قرار می‌دادند، اما بچه‌های نفت، پدافند هوایی ارتش، سپاه، بسیج و جهاد، آنها را بازسازی می‌کردند، لذا امروز شرایطی برای انتشار این فرهنگ معنوی و آشنایی با این مجاهدت‌ها به فصل و عنایت خدا فراهم شده که امیدواریم شایستگی توفیق عمل به آن را پیدا کنیم.

جانشین سازمان بسیج مستضعفین با بیان این‌ که در سال گذشته 288 کاروان به دریا رفتند، تصریح کرد: اردوی راهیان نور دریایی در یک شرایط کاملاً ایمن با همه مراقبت‌ها و اسکورت‌ها انجام شده و امسال نیز توسعه کمی و کیفی بیشتری را برای آن پیش‌بینی کرده‌ایم.

وی درباره زمان برگزاری راهیان نور دریایی امسال نیز خاطرنشان کرد: حضور کاروان‌ها از بهمن‌ماه آغاز می‌شود و تقریباً تا انتهای فروردین ماه ادامه دارد؛ در واقع در فصل‌هایی که دارای شرایط جوی مستعدی هستند و آرامش دریا به ما کمک کرده و شرایط جوی اقتضا می‌کند، در طول حدود سه ماه برنامه‌ریزی‌هایی خود را اجرا می‌کنیم.

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