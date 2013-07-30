به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ «آیت الله العظمی مكارم شیرازی» ظهر امروز ـ چهارشنبه نهم مردادماه ـ در جمع زائران و نمازگزاران حرم مطهر حضرت معصومه (س) به بیان تفسیر آیه 36 سوره احزاب پرداختند.ایشان با بیان اینكه یكی از مقامات مهم مومنان، رضا و تسلیم در مقابل فرمان خداست، گفتند: مخالفت یا تردید در مقابل فرمان خدا و عدم تسلیم در مقابل آن، نشانه تزلزل ایمان است. باید در مقابل فرمان های تشریعی و تكوینی خدا تسلیم باشیم.مرجع تقلید شیعیان اظهار داشتند: باید در مقابل اوامری كه در شریعت آمده، تسلیم مطلق بود. و ایمان كسانی كه این اوامر را در جاهایی كه به نفع شان است قبول و در جایی كه به ضررشان می باشد، آن را رد می كنند؛ نادرست دانست.ایشان با اشاره به آیه 65 سوره نساء «فَلَا وَ رَبِّكَ لَا یؤْمِنُونَ حَتَّى یحَكِّمُوكَ فِیمَا شَجَرَ بَینَهُمْ ثُمَّ لَا یجِدُوا فِی أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَیتَ وَیسَلِّمُوا تَسْلِیمًا» بیان داشتند: اگر در مقابل حكم خدا و پیامبر(ص) اظهار نارضایتی در عمل و در دل و زبان نكردیم به مقام تسلیم رسیده ایم كه این همان مقام اولیاء الله و عارفان الهی است.آیت الله مكارم شیرازی در مورد مسئله تسلیم در مقابل حوادث تكوینی گفتند: اگر در مقابل حوادثی كه از دایره اختیارات ما بیرون است و ظاهر آن به ضرر ماست ابراز نارضایتی كنیم، این نشانه تزلزل ایمان است.ایشان خاطرنشان كردند: ما می گوییم خداوند عالم، حكیم، رحمان و رحیم است. مقدارت چنین خدایی مسلما بر روی حساب است و دیگر نباید ابراز ناراضایتی و شكایت داشت.مرجع تقلید شیعیان با اشاره به داستان حضرت موسی و خضر(ع) در قرآن، بیان داشتند: در زندگی تلاش و كوشش كنید ولی اگر به خواسته خود نرسیدید از خدا قهر نكنید. بعضی كم ظرفیت هستند و به دلیل نرسیدن به خواسته های خود از خدا قهر می كنند و عباداتی همچون نماز را ترك می كنند.ایشان درباره شان نزول آیه 37 سوره احزاب گفتند: این آیه و چند آیه پس از آن، بخاطر طلاق زید و زینب نازل شد كه این داستان مهم مورد سم پاشی دشمنان قرار گرفت.حضرت آیت الله مكارم در بیان داستان زید و زینب گفتند: حضرت خدیجه به هنگام ازدواج با حضرت محمد(ص)، برده ای به نام زید بن حارثه خرید و به پیامبر بخشید. پیامبر نیز زید را آزاد كرده و آن را فرزند خوانده خویش قرار داد. زمانی كه زید جوان بود پیامبر، زینب دختر عمه ی خویش، را برای او خواستگاری كرد. وقتی زینب خبر این خواستگاری را شنید در ابتدا به گمان اینكه پیامبر(ص) او را برای خودش خواستگاری كرده خوشحال شد.ایشان بیان داشتند: زینب با فهمیدن این مطلب كه برای زید كه یك بنده آزاد شده است خواستگاری شده در حالی كه او از اهل قریش و نوه ی عبدالمطلب است، ناراحت شد. و برای همین اتفاق آیه نازل شد كه مومن، مومن نمی شود مگر در مقابل آنچه خدا خواسته تسلیم شود. زینب وقتی آیه نازل شد قبول كرد و به عقد زید درآمد.استاد برجسته حوزه در بخش دیگر سخنان خود به بحث هم كفو بودن در ازدواج اشاره كرده و گفتند: بعضی گمان می كنند باید زوج و زوجه در همه چیز خصوصا تحصیلات، ثروت و سن هم تراز باشند. اما در روایات اسلامی می فرماید همین كه مومن، عفیف و پاك و درست كار باشند هم طراز هم هستند.ایشان اظهار داشتند: پیامبر اكرم(ص) در ارتباط با معیار هم كفو بودن می فرمایند: «فرد با ایمان، با فرد با ایمان هم طراز است». هشام بن حكم نیز در مباحثه با مردی از خوارج زمانی كه از او درباره امكان ازدواج دو نفر از عرب و عجم و قریش و غیرقریش سوال می كند می گوید امام صادق(ع) فرموده خون های شما به هنگام قصاص مساوی است؛ اما ازدواج تان مثل هم نیست؟آیت الله مكارم با درخواست از خانواده ها برای سهل گیری در شرایط ازدواج گفتند: خانواده ها در شرایط سخت گیری نكنند. جوان مسلمان با ایمان و پاكدامن از یك فامیل آبرومند با هر نوع ثروت و تحصیل و سن نباید برای ازدواج با سختگیری خانواده ها مواجه شوند.مرجع تقلید شیعیان به فرارسیدن آخرین شب قدر اشاره و خاطرنشان كردند: امشب آخرین شب از شب های احیاست. قدر امشب را بدانید كه بسیار شب پر فضیلتی است و معلوم نیست تا سال آینده زنده باشیم.........................پایان پیام/ 167 ـ 221