به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ محفل انس با قرآن کریم با حضور فرمانده نیروی دریایی ارتش، نماینده ولی فقیه و امام جمعه بوشهر، استاندار این استان و کارکنان و خانواده های منطقه دوم نیروی دریایی ارتش در مهدیه این منطقه برگزار شد.

در این مراسم دریادار حبیب‌الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به روی آوردن دشمن به جنگ نرم و تبدیل شدن درب خانه‌ها به مرزهای این جنگ، بر پرورش معنوی کارکنان این نیرو تاکید کرد و گفت: نیروی دریایی راهبردی افراد مومن، با بصیرت، شهادت‌طلب، خلاق، ولایتمدار، متعهد و بسیار قوی می‌خواهد.

وی در ادامه افزود: درست است که دشمن در برابر ما از جنگ سخت مأیوس شده است و برای مقابله با ما شیوه بسیار خطرناک جنگ نرم را برگزیده است اما این بدین معنی نیست که ما لحظه‌ای از آمادگی خود در زمینه جنگ سخت غافل شویم.

به گزارش روابط عمومی نداجا، سیاری با اشاره به اینکه انسان‌های مومن و متعهد می‌توانند انواع تخصص‌ها را به ‌کار گیرند، بیان کرد: معنویت باید مورد توجه ویژه همگان بوی‍ژه کارکنان نیروی دریایی باشد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به ویژگی‌های جنگ نرم، تغییر فکر را سبب تغییر باورها دانست و اذعان داشت: وقتی نوع تفکر تغییر یابد رفتار انسان‌ها نیز تغییر می‌کند دشمن در جنگ نرم به دنبال تسلط بر افکار است و می‌خواهد باورها را تغییر دهد.

وی حفظ ارزش‌ها را بزرگ‌ترین تودهنی به دشمن عنوان کرد و یادآور شد: بصیرت چراغ راه حرکت جامعه است و کارکنان نیروی دریایی راهبردی ارتش با حضور در مناطق عملیاتی باید سطح معنویت را ارتقا دهند.

سیاری با بیان اینکه رزمندگان عزت و اقتدار به نظام اسلامی ایران عرضه داشته‌اند، گفت: جایگاه نظام جمهوری اسلامی در جهان به گونه‌ای است که هیچ کشوری فکر تعرض به این کشور در سر نمی‌پروراند چرا که رزمندگان با حضور در همه عرصه‌ها توان ایران اسلامی را چند برابر کرده‌اند.

در ادامه آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه و امام جمعه بوشهر گفت: نیروی دریایی ارتش با روحیه ولایتمداری فصل نوینی در تاریخ این نیرو در جهان و تاریخ اسلام رقم می‌زند و وجود شخصیت‌های قرآنی در خانواده نیروی دریایی نعمت بزرگ این نیرو است.

وی نیروی دریایی ارتش را دارای روحیه جهادی، توان بالای رزمی و با شجاعت کامل توصیف کرد.

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