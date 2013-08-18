تروریستهای النصره عامل آواره شدن هزاران نفر از مردم شمال سوریه

به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ تروریستهای تکفیری وابسته به جبهه النصره و گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام که در حال درگیری با گردانهای مردمی شمال سوریه هستند، سبب آواره شدن هزاران نفر از مردم این منطقه و مجبور شدن آنها به فرار به سمت شمال عراق برای یافتن پناهگاهی امن شده است.

تروریستهای جبهه النصره هیچ پناهگاهی را برای مردم در شمال سوریه باقی نگذاشته اند و با اقدامات تجاوزکارانه و رعب آفرین خود بیش از بیست هزار نفر از شهروندان شمال سوریه را که اکثرا افراد مسن و زن و کودک هستند مجبور کرده اند برای یافتن مکانی امن به عراق پناه ببرند.

سرازیر شدن هزاران پناهجو از شمال سوریه به عراق، سازمان ملل متحد را مجبور کرد تا چادرهایی را در نزدیکی شهر اربیل مرکز منطقه کردستان عراق برپا کند با این حال این چادرها فاقد بسیاری از خدمات اسلامی است، اما یک پناهگاه امنی به دور از جنگ و درگیری در سوریه به ویژه درالحسکه و الرقه میان تروریستهای تکفیری وابسته به القاعده و گروههای مردمی به شمار می رود.

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