مصر؛ درسی برای فلسطین

به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ مصر سرزمینی که می‌توانست به یکی از ارکان تحولات منطقه مبدل گردد در هفته های اخیر چنان گرفتار صف بندی‌های داخلی و دخالت‌های خارجی شده است که بسیاری سرنوشتی نامعلوم را برای این سرزمین ارزیابی می‌کنند.

تحولات مصر نه تنها برای مردم این کشور بلکه برای ملت‌های منطقه نیز دارای درسهای بسیاری می‌باشد. شاید بتوان گفت که ملت فلسطین از جمله ملت‌هایی هستند که درسهای زیادی از تحولات مصر برای آنها وجود دارد که با الهام گرفتن از آنها می‌توانند برای احقاق حقوق خویش گام‌های بیشتری بردارند.

آنچه در تحولات مصر بیش از هر چیز به چشم می‌آید نوع رفتار بازیگران خارجی است که محوریت آنها را نیز غرب و برخی کشورهای عربی تشکیل می‌دهند. البته نباید نقش صهیونیست‌ها و کشورهایی مانند ترکیه را نیز نادیده گرفت. بررسی کارنامه کشورهای عربی و غربی در مصر نشان می‌دهد که آنها پس از سرنگونی مبارک به سوی اخوان المسلمین گرایش یافتند که پذیرش ریاست جمهوری مرسی از نمودهای آن بود. این کشورها همچنین راه را برای حضور گسترده ترکیه در مصر و به نوعی ایجاد اتحاد میان طرفین هموار ساخته و با آن مخالفت نکردند. روند تحولات اخیر مصر نشان می‌دهد که همین کشورهای عربی و غربی پس از یک سال سوء استفاده از اخوان و ترکیه علیه بیداری اسلامی و مقاومت برای رسیدن به منافع خود حذف اخوان المسلمین و ترکیه از صحنه را در پیش گرفته‌اند که محور آن را نیز سرنگونی مرسی در مصر تشکیل می‌دهد.

جالب توجه آنکه در طول یک سال گذشته کشورهای غربی و عربی بیشترین حمایت‌های مالی و سیاسی را از مصر و ترکیه داشته‌اند اما تحولات اخیر مصر نشان داد که این حمایت‌ها صرفا برای مشغول داشتن دولتمردان مصر و ترکیه به حاشیه‌ها وگرفتار سازی آنها در بازی طراحی شده کشورهای غربی و عربی بوده است در حالی که همزمان طرح سرنگونی آنها را با محوریت تخریب پایگاه مردمی در دستور کار داشته‌اند.روند تحولات کنونی مصر نشان می‌دهد که نه کشورهای غربی و نه غرب هیچ کدام نه به دموکراسی و رای مردم اعتقادی دارند و نه به تعهدات خود نسبت به دیگران پایبند می‌باشند که سقوط دولت مصر و حذف منافع ترکیه در مصر پس از یک سال همکاری با غرب و سران عرب نمودی از این رفتارها است.

مجموع این تحولات این درس را برای ملت فلسطین دارد که کشورهای عربی و غربی هیچ صداقت رفتاری ندارند و صرفا در چارچوب منافع خود رفتار می‌کنند و با کوچکترین تحولی پشت متحدان خود را خالی می‌سازند. مسلما چنین کشورهایی نمی‌توانند نقش ناجی و میانجی را برای احقاق حقوق ملت فلسطین ایفا نمایند. تحولات مصر نشان داد که ملت فلسطین یک گزینه بیشتر ندارد و آن ادامه حضور در جبهه مقاومت و تاکید بر انتفاضه و دوری از وعده‌های کشورهای غربی و عربی می باشد.

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