فتوای مراجع عظام تقلید درباره طواف در طبقه فوقانی کعبه

به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ عربستان سعودی در طرحی دست به توسعه مطاف در مسجدالحرام زده است و برای زائران ناتوان و مسن خانه خدا محلی برای طواف در ارتفاع 13 متری ایجاد کرده است.

اینکه طواف در طبقه فوقانی کعبه به لحاظ شرعی چه حکمی دارد را مهر در استفتایی از دفتر برخی مراجع عظام تقلید جویا شده که در ادامه از نظر می‌گذرد.

پرسش: همانگونه که مستحضر هستید مکانی جدید برای طواف خانه خدا برای افراد دارای ناتوانی جسمی و مسن در ارتفاع 13 متری از سطح زمین در خانه خدا ساخته شده و هدف آن فراهم کردن مکانی امن و راحت برای طواف افراد ناتوان و مسن است. طواف در این سطح آیا جایز است یا خیر؟

پاسخ مقام معظم رهبری: طواف در طبقه اول صحيح است ولى در طبقه دوم محل اشكال است، و براى افراد ناتوان كه ناچار از طواف در طبقه دوم مى‌باشند، احتياط اين است كه علاوه بر آن نايب نيز بگيرند.

پاسخ آیت الله مکارم شیرازی: طواف از طبقه بالا به شرطی که از سطح بام کعبه پایین تر باشد مانعی ندارد.

پاسخ آیت الله نوری همدانی: طواف در طبقه فوقانی صحیح نیست و افراد نا توان باید نائب بگیرند.

.................پایان پیام/ 218