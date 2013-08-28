به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام روح‌ا‌لله فاطمی اظهار کرد: در شب شهادت رئیس مذهب شیعه آیین سوگواری با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی اراکی و مداحی مداح اهل بیت(ع) سید علی حسینی‌نژاد در حرم حضرت معصومه(س) برگزار می‌شود.

وی با اشاره به سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین صدیقی،‌ امام جمعه موقت تهران و مداحی حاج حسن شالبافان در صبح سالروز شهادت امام صادق(ع) ادامه داد: عصر روز شهادت نیز مراسم سوگواری با سخنرانی حجت‌الاسلام میردامادی و مداحی سید رضا تحویلدار برگزار می‌شود.

مدیر امور رسانه و اطلاع‌رسانی آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) خاطرنشان کرد: در شام شهادت پیشوای ششم شیعیان نیز آیین عزاداری با سخنرانی حجت‌الاسلام مؤمنی و مداحی حاج سید مهدی میرداماد برگزار می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: آیین قرائت یک جزء قرآن کریم هدیه به روح مطهر امام صادق(ع) در سالروز شهادت این امام همام، بلافاصله بعد از نماز عصر در شبستان امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.

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