به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت کشور افغانستان روز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: پلیس ملی افغانستان با پشتیبانی نیروهای ائتلاف و ارتش در 24 ساعت گذشته چندین عملیات در استان‌های لغمان، بغلان، اروزگان، لوگر، خوست، هلمند و نیمروز انجام داد، 23 ستیزه‌جوی مسلح طالبان را کشت و نه مظنون دیگر را بازداشت کرد.

در این بیانیه با اعلام اینکه پلیس افغانستان در این عملیات، مقادیری سلاح کشف و ضبط کرد، در عین حال مشخص نشده است که آیا نیروهای امنیتی نیز متحمل تلفاتی شده‌اند یا خیر.

به گزارش خبرگزاری شین‌هوا از کابل، گروه شبه نظامی طالبان هنوز در این خصوص اظهار نظر نکرده است.

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