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کشته شدن 23 ستیزه‌جوی مسلح طالبان در افغانستان

۹ شهریور ۱۳۹۲ - ۱۹:۳۰
کد مطلب: 458037
کشته شدن 23 ستیزه‌جوی مسلح طالبان در افغانستان

وزارت کشور افغانستان روز یکشنبه از کشته شدن 23 شورشی در یک رشته عملیات نظامی جداگانه در سراسر این کشور از صبح روز شنبه تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت کشور افغانستان روز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: پلیس ملی افغانستان با پشتیبانی نیروهای ائتلاف و ارتش در 24 ساعت گذشته چندین عملیات در استان‌های لغمان، بغلان، اروزگان، لوگر، خوست، هلمند و نیمروز انجام داد، 23 ستیزه‌جوی مسلح طالبان را کشت و نه مظنون دیگر را بازداشت کرد.

در این بیانیه با اعلام اینکه پلیس افغانستان در این عملیات، مقادیری سلاح کشف و ضبط کرد، در عین حال مشخص نشده است که آیا نیروهای امنیتی نیز متحمل تلفاتی شده‌اند یا خیر.

به گزارش خبرگزاری شین‌هوا از کابل، گروه شبه نظامی طالبان هنوز در این خصوص اظهار نظر نکرده است.

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