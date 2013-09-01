جنایتکاری که دیروز به جهنم رفت + عکس

به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد حسن روزی طلب در صفحه شخصی اش نوشت: او در ابتدای دهه هفتاد در عملیات مروارید در کردستان عراق هم نقش مهمی داشته است. شاهدان عینی می گویند وشاق که مسئول آتشبار بوده است در یک ایست بازرسی تمام اعضای غیرنظامی یک مینی بوس که شامل زن و کودک بودند را با اتش کاتیوشا کشته است!

هادی شعبانی از اعضای سازمان مجاهدین در کتاب «کتاب عمر» درباره نقش احمد وشاق در عملیات مروارید می نویسد:

«در قسمت کفری مستقر شدیم ،یک پاسگاهی تقریباً بیرون شهر بود روی تپه و ما پایین تپه استقرار پیدا کردیم ، بعد در همین انتقال و اینها سیستم سازماندهی عوض شد و شهره عین الیقین شد.به جای گیتی، فرمانده لشکر ۹۱ شد.گیتی به قسمت حفاظت مسعود رجوی رفته بود. در کفری درگیری توپخانه بود، که توپخانه ما حمید یوسفی و احمد وشاق بودند، که هر کدام یکی دو قبضه توپ و دو قبضه کاتیوشا داشتند. که فقط در کوه های اطراف کفری وقتی دیدند تعدادی از اکراد دارند جابجا می شوند هشتاد موشک کاتیوشا را آنجا خالی کردند.و دیگر هیچ خبری از تردد بعدی در آن مسیر نشد.

ولی بچه هایی که در سلیمان بک بودند تعریف می کردند که یک مینی بوس از کردها را که قصد داشتند به سمت بغداد بروند،در سه راهی سلیمان بک متوقف می کنند و مانع حرکت آنها می شوند و چون قصد داشتند به راه خود ادامه بدهند با ام تی ۲۳ (پدافند ۲۳میلی متری را روی ام تی ال بی گذاشته بودند ) به رگبار می بندند و همه آنها را قتل عام می کنند . بعدها این واقعه از افتخارات شان بود و می گفتند که به این ترتیب جلوی پیشروی کردها را گرفتیم و صاحبخانه را نجات دادیم. بچه هایی که این کار را کردند از جمله احمد وشاق و حمید یوسفی که دو قبضه کاتیوشا داشتند،علم به این داشتند که اینها از کردها هستند و می گفتند اینها یه کتی تی هستند.اصل بر این بود که لباس کردی داشته باشند».

احمد وشاق دیروز در درگیریهای اشرف به هلاکت رسید.................پایان پیام/ 218