نمایندگان رئیس جمهور از عسگراولادی عیادت کردند

به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ نمایندگان رییس جمهور ضمن ابلاغ سلام حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی به عسگر اولادی و آرزوی سلامتی برای این یار خدوم امام و رهبری، در جریان مراحل درمان و مداوای وی قرار گرفتند.

حبیب‌الله عسگراولادی از هفته گذشته به‌علت نارسایی قلبی در بیمارستان بستری شد و به‌دلیل گرفتگی عروق، تحت عمل جراحی باز قلب قرار گرفت.

عسگراولادی از مبارزان سیاسی قبل از انقلاب است که 13 سال در زندان‌های رژیم ستمشاهی محبوس بود. وی پس از انقلاب اسلامی، مسئولیت‌هایی همچون تصدی وزارت بازرگانی و نمایندگی ولی فقیه در کمیته امداد امام خمینی(ره) را به‌عهده داشته و اکنون نیز رئیس شورای مرکزی کمیته امداد و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است.................پایان پیام/ 218