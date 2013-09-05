نهایت بی لیاقتی است در کنار حرم کریمه اهل بیت(ع) باشی و هدایت نشوی

به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام مهدی ماندگاری صبح امروز در جمع زائران حرم حضرت معصومه(س) در شبستان امام خمینی (ره) با اشاره به ویژگی های کریمه اهل بیت اظهار کرد: مهمترین امتیاز حضرت معصومه(س) این است که خداوند این بانو، حرم ایشان و شهر قم را محل نشر معارف اهل بیت قرار داده است و سنت قطعی خداوند هدایت مردم است.

وی اضافه کرد: امروز مرکز ثقل هدایت مردم جهان و بستر سازی ظهور امام زمان شهر قم و حوزه علمیه این شهر است و این به برکت وجود حضرت معصومه(س) است و خداوند این برکات را به سبب لیاقت افراد به آنها اعطا می کند که در این میان سن افراد تاثیری ندارد و حضرت معصومه(س) با وجود عمر کوتاهشان به این مقام رسیدند.

رئیس موسسه روایت سیره شهدا با اشاره به تشییع شهدای گمنام در کشور گفت: تشییع این شهدا در کشور اثر می گذارد و پیکر شهدا واسطه هدایت مردم است و اگر ما لیاقت پیدا کنیم، خداوند این امتیاز را به ما می دهد که وجودمان با برکت باشد.

ماندگاری تعداد فرزندان امام موسی کاظم(ع) را زیاد دانست و افزود: اما در میان این فرزندان حضرت معصومه(س) بود که وجود چنین بابرکتی را داشت و کریمه اهل بیت(ع) تالی تل معصومین بود و به دلیل اینکه برای ایشان کفوی نبود، حضرت معصومه(س) ازدواج نکرد و لقب معصومه را امام رضا(ع) به ایشان داد.

وی تصریح کرد: این نهایت بی لیاقتی است که در کنار حرم حضرت معصومه(س) باشیم، اما در بی هدایتی از دنیا برویم و ما در کنار این دریای فیض کریمه اهل بیت تنها نباید به دنبال خواسته های مادی باشیم، بلکه معرفت را هم درخواست کنیم.

رئیس موسسه روایت سیره شهدا با اشاره به راه داشتن نسل صالح اظهار کرد: برای اینکه نسل صالحی را پس از خودمان داشته باشیم، باید برای فرزندانمان همسران صالحی بگیریم و به آنها بگوئیم که لقمه پاک بخورند تا نسل صالحی را داشته باشند.

وی اضافه کرد: کسانی که حق الناس بر گردن آنها باشد، لیاقت همراهی با ائمه معصومین را در جنگ ها نداشتند و زمانی که شهیدی به شهادت می رسد، خداوند همه گناهان شهید را به جز حق الناس می بخشد.

ماندگاری برخی از عزل و نصب ها را مصداق حق الناس دانست و افزود: اگر مسئولان در عزل و نصب ها رفیق بازی، حزب بازی، پارتی بازی و جناح بازی داشته باشد، حق الناس بر گردن آنها می ماند، چون این مسئولیت ها ارثیه ی شهدا است.

رئیس موسسه روایت سیره شهدا با اشاره به زیارت حضرت معصومه(س) گفت: باید ارتباط دائمی را با حضرت معصومه(س) را داشته باشیم و به صورت مرتب به زیارت ایشان برویم، علمای بزرگی همچون آیت الله بهجت و علامه طباطبایی هر روز به زیارت کریمه اهل بیت می رفتند، چون آنها می دانستند که حرم حضرت معصومه(س) منبع معرفت است.

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