به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر امور خارجه افغانستان تاکید کرد نامزد گروه طالبان می تواند در انتخابات آینده این کشور شرکت کند.

«زلمای رسول» افزود: طالبان حق دارد نامزدی برای شرکت در انتخابات آینده ریاست جمهوری معرفی کند.

این سخنان زلمای رسول می تواند به معنای مشارکت دادن طالبان در حکومت افغانستان باشد.

وزارت خارجه پاکستان امروز با انتشار بیانیه از آزادی هفت تن از فرماندهان افغان گروه طالبان به نام های «منصور دادالله»، «سعید والی»، «عبدالمنان»، «کریم آقا»، «شر افضل»، «گل محمد» و «محمد زایی» را آزاد کرد.

هدف از آزادی این افراد کمک به روند صلح افغانستان اعلام شده است.

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