به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ شهر «معلولا» که تقریبا از سکنه خالی شده و بیش از یکماه در کنترل مخالفان مسلح سوری بود، دیروز با عملیات نیروهای ارتش سوریه روبرو شد.

عملیات ارتش تا عصر دیروز ادامه داشت و تبادل آتش سنگینی میان هر دو گروه مسلح در جریان بود تا اینکه شورشیان از شهر بیرون رفته و نیروهای ارتش کنترل کامل شهر را به دست گرفتند.

معلولا شهری مسیحی نشین است که تروریستها هنگام اشغال آن به تخریب گسترده کلیساهای آن پرداختند.

شایان ذکر است، «معلولا»، با پنج هزار نفر جمعیت، نماد حضور مسیحیان در سوریه به شمار می‌رود و اکثر ساکنان این شهر که در شمال دمشق قرار دارد، به زبان آرامی، زبان عیسی مسیح، سخن می‌گویند.

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