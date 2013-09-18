به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام قاسم متقی‌نيا، مسئول كميته علمی ـ پژوهشی بيست و دومين اجلاس سراسری نماز از كسب جهار رتبه برتر در بخش مقالات بيست و دومين اجلاس سراسری نماز توسط لرستانی‌ها خبر داد و گفت: علی نظری با مقاله حوزه‌های معنايی صلاة در قرآن كريم با تأكيد بر مفاهيم اقتصادی توانست رتبه اول در محور «نماز و سلامت اقتصادی» بيست ودومين اجلاس سراسری نماز را كسب كند.

وی افزود: همچنين، مهسا بيرانوند با مقاله هوش فرهنگی و نقش آن در گرايش به نماز در محور «نماز و سبك زندگی» موفق به كسب رتبه دوم بخش مقالات اجلاس نماز شد.

حجت‌الاسلام متقی‌نيا اضافه كرد: مقاله علی مير با عنوان نقش نماز بر مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی در محور «سبك زندگی و اقتصاد سالم» موفق به كسب رتبه چهارم شد و مسعود سعادت‌مهر با مقاله نقش باورهای دينی در كاهش جرائم اقتصادی در استان لرستان در محور نماز و كاهش آسيب‌های اقتصادی موفق به كسب رتبه چهارم شد.

بنا بر اين گزارش منتخبان بيست و دومين اجلاس سراسری نماز در محور «نماز و سبك زندگی» عبارت از محمود فتح‌آبادی با مقاله رسالت رسانه‌های گروهی در ترويج فرهنگ نماز از استان فارس، مهسا بيرانوند با مقاله هوش فرهنگی و نقش آن در گرايش به نماز از لرستان، اعظم رحمت‌آبادی با مقاله فرهنگ‌سازی اقامه نماز در سيره پيامبر(ص) از خراسان رضوی و محمدحسين رجائيان با مقاله رابطه عوامل درون مدرسه¬ای بر ميزان حضور دانش‌آموزان متوسطه اصفهان در نماز جماعت از استان اصفهان هستند. همچنين در محور «نماز و سلامت اقتصادی» به ترتيب علی نظری؛ با مقاله حوزه‌های معنايی صلاة در قرآن كريم با تأكيد بر مفاهيم اقتصادی از لرستان، اسماعيل خارستانی؛ با مقاله نماز و كسب روزی حلال از منظر آيات و روايات از تهران، فاطمه سيفی؛ با مقاله شاخص‌های زندگی مطلوب اسلامی و اقتصاد سالم در آيات و روايات از تهران و حسين علی فاتحی؛ با مقاله نقش نماز در ارتقای انگيزه برای كار مفيد از كهگيلويه و بوير احمد و معصومه وحيدی؛ با مقاله تأثير نماز بر وجدان كاری از فارس برگزيده شدند.

همچنين در محور «سبك زندگی و اقتصاد سالم» مهرانگيز خاكسار؛ با مقاله نماز و آرامش در نوجوانان از چهارمحال و بختياری، حسين بافكار؛ با مقاله بررسی نقش و آثار نماز در سبك زندگی فردی و اجتماعی، صديقه نظرعباسی؛ با مقاله نماز و شكل‌گيری سبك زندگی اسلامی از گلستان، علی مير؛ با مقاله نقش نماز بر مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی از لرستان، محمد عبدالحسين‌زاده؛ با مقاله واكاوی پيامدها و آثار اقامه نماز در ايجاد و گسترش سبك زندگی اسلامی از يزد، فاطمه سهرابی؛ با مقاله رابطه سبك زندگی اسلامی با شادكامی و رضايت از زندگی از كردستان برگزيده شدند.

در محور «نماز و كاهش آسيب‌های اقتصادی» نيز مرتضی حبيبی سی‌سرا با مقاله بازخوانی راهكارهای مبتنی بر نماز در فروكاهی مسئله تجمل‌گرايی از قم، سيدعلی سيدی؛ با مقاله بررسی آفات نپرداختن زكات و تأثير آن در جامعه از ديدگاه قرآن و سنت از قم، كريم كوخايی‌زاده؛ با مقاله بررسی نقش نماز در پيشگيری از جرائم و انحرافات اجتماعی از ايلام، مسعود سعادت‌مهر؛ با مقاله نقش باورهای دينی در كاهش جرائم اقتصادی در استان لرستان از لرستان برگزيده شدند و در بخش آزاد نيز مقاله نماز و مفاهيم رمزی آن در مثنوی معنوی اثر رامين محرمی از اردبيل برگزيده شد.

از میان بیش از 1600مقاله واصله به دبیرخانه بيست و دومين اجلاس سراسری نماز به ميزبانی لرستان تعداد 20 اثر به عنوان آثار برگزیده از سوی هیئت داوران انتخاب و معرفی شده است كه آثار برگزیدگان در كتاب «مجموعه مقالات برگزیده اجلاس» و نیز چكیده آثار راه یافته به مرحله نهایی داوری، در كتاب مستقل دیگری چاپ و منتشر خواهد شد.

سرویس خبرنگاران/ داخلی/ فاطمه رحمتی

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