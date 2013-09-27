به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ «وکیل احمد متوکل» وزیر خارجه سابق طالبان در مصاحبه با تلویزیون طلو‌‌ع‌نیوز افغانستان اظهار داشت: اگر مسئله افغانستان به صلح منتهی نشود، احتمال دارد که طالبان در جنگ به پیروزی برسد.

وزیر خارجه سابق طالبان در خصوص آزادی ملابرادر فرد شماره 2 طالبان از زندان پاکستان گفت: ملابرادر یک شخصیت نظامی است و آزادی وی تأثیری در روند مذاکرات صلح افغانستان نخواهد داشت.

این مقام طالبان ضمن تأیید آزادی ملابرادر از زندان پاکستان گفت که در حال حاضر از سرنوشت ملابرادر خبری در دست نیست.

متوکل در عین حال تصریح کرد: بیشتر اعضای طالبان پس از آزادی از زندان، بار دیگر به این گروه می‌پیوندند.

وزیر خارجه سابق طالبان درباره اظهارات اخیر «عبدالرب رسول سیاف» از رهبران جهادی مبنی بر حرام دانستن حملات انتحاری گفت: مطرح کردن چنین موضوعاتی در شرایط فعلی مناسب نیست.

اظهارات متوکل در خصوص عدم نقش ملابرادر در مذاکرات صلح افغانستان در حالی بیان می‌شود که یک روزنامه پاکستانی از آغاز فعالیت ملابرادر در روند صلح با طالبان خبر داد.

به نوشته روزنامه اردو زبان «دنیا نیوز» پاکستان، ملا‌برادر راهی منطقه قبایلی «وزیرستان شمالی» پاکستان شده است و در حال ملاقات با رهبران طالبان افغانستان و پاکستان و «شبکه حقانی» می‌باشد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که ملا برادر برای پیشبرد اهداف صلح در جلسات شورای طالبان پاکستان شرکت خواهد کرد و در تلاش است گروه‌های مختلف طالبان پاکستان را در زمینه مذاکرات صلح با یکدیگر متحد کند تا بهتر بتوانند با دولت پاکستان مذاکره کنند.

ملا عبدالغنی برادر معاون سابق «ملا عمر» و از افراد بانفوذ در این گروه است که سال 2010، هنگام آغاز مذاکرات صلح با دولت افغانستان، در عملیات مشترک نیروهای امنیتی پاکستان و سیا در شهر کراچی دستگیر شد.

با این حال، در طی این سال‌ها دولت افغانستان با اشاره به اینکه حضور این فرد در مذاکرات تأثیر زیادی بر روند صلح خواهد داشت، بارها خواهان آزادی وی شد.

در نهایت، پس از سفر اخیر «حامد کرزی» رئیس‌جمهور افغانستان به اسلام‌آباد، مقامات پاکستانی موافقت خود را با آزادی این رهبر طالبان اعلام کردند و اوایل این هفته نیز وی را آزاد کردند.

البته مقامات پاکستانی پس از آزادی ملا برادر اعلام کردند که وی را به دولت افغانستان تحویل نمی‌دهند و این فرمانده ارشد طالبان می‌تواند در پاکستان یا هر کشور دیگری که خواست فعالیت کند.

طبق اعلام مقامات پاکستانی، ملا برادر که وضع جسمانی خوبی ندارد پس از آزادی از زندان با یک هواپیمای خصوصی از «پیشاور» به «کراچی» انتقال یافته و در یک مکان امن تحت حراست سازمان اطلاعات پاکستان قرار دارد.

................پایان پیام/ 218