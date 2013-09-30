به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ احمد بن حمد الخلیلی مفتی اعظم عمان به همراه هیئت علمای این کشور امروز ـ سه شنبه 9 مهرماه ـ با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دیدار و گفتگو کردند.

نایب رئیس دوم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: طرح و توافق پیگیری فراخوان علمای شاخص و بارز کشورهای اسلامی برای برگزاری نشستی مشترک در یک کشور برای اجماع و اظهار نظر جامع و فتوی در مقابل جریان های مخرب وحدتِ امت اسلامی به ویژه تکفیری ها اصلی ترین بحث این نشست بود.

آیت الله حسینی بوشهری افزود: معرفی منویات و اهداف پیامبر اکرم(ص) و اسلام واقعی به دین و جامعه اسلامی و انزوا و برچیدن زمینه ظهور و بروز کسانی که نه تنها شیعه بلکه سایر امت های اسلامی را تکفیر می کنند از دیگر اهداف این نشست بود.

وی اضافه کرد: دعوت متقابل جامعه مدرسین، حوزه علمیه و علمای عمان برای حضور در 2 کشور و تبادل نظر درباره مسائل علمی و دینی ، تقویت ارتباط متقابل و مشترکات نقش آفرین در برنامه های علمی و دینی 2 طرف از دیگر مباحث مطرح شده بود.

آیت الله اراکی رئیس مجمع تقریب مذاهب هم با اشاره به اینکه این هیئت به دعوت این مجمع و با هدف تقویت روابط دینی و علمی حوزوی و دانشگاهی بین 2کشور به ایران آمده بودند و دیدارهایی با علما و شخصیت های حوزوی قم داشتند، افزود: در این دیدارها بر تقویت روابط دینی بین علمای مذاهب اسلامی و برنامه ریزی برای ایجاد یک تجمع از علمای عالی رتبه با هدف حل مشکلات جهان اسلام و مبارزه با جریان های تکفیری و تفرقه انداز در کشور های اسلامی تاکید شد.

شایان ذکر است، مفتی اعظم عمان و هیئت همراه امروز از دانشگاه ادیان و مذاهب قم بازدید كرد.

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