تشکیل جیش "اهل السنة والجماعة" برای مقابله با نظام بشار اسد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پایگاه خبری لبنانی آسیا گزارش داد چند گروه مسلح در دیرالزور، از تشکیل "جیش اهل السنة والجماعة" خبر دادند که دومین گام پس از تشکیل جیش الاسلام به شمار می رود.

این رسانه نوشت: این اقدام نشان می دهد که گروه های مسلح در سوریه وارد مرحله جدید و حساسی از تجدید ساختار، جدایی و ادغام با یکدیگر متناسب با نیازهای مرحله آتی شده اند که به نظر می رسد این گام ها به سمت پرتگاه افراط گرایی و سرسختی است.

بر اساس این گزارش، چهار گروه موسوم به کتیبه شامل لواء أهل الأثر، ولواء الفتح، ولواء أهل الرایة، ولواء اسود السنة، از طریق نوار ویدئویی، جدایی خود از جبهه الاصاله و التنیمه و تشکیل آنچه ارتش اهل السنه و الجماعه خواندند، اعلام کردند.

فردی که این بیانیه را در این نوار ویدئویی می خواند، با ادعای اینکه تشکل جدید به دنبال اجرای شرع الهی و تبعیت از شیوه نبوی(ص) است، مدعی شد ما با خدا و مسلمانان برای پیگیری و ادامه جنگ به خاطر بالابردن کلمه خدا و سرنگونی نظام صفوی! پیمان می بندیم.

این تروریست در خصوص ارتباط تشکل جدید با دیگر گروه های تکفیری تروریستی مدعی شد ما هرگز سلاح خود را به سمت هیچ مسلمانی که شهادتین را گفته است، نشانه نخواهیم گرفت!

بر خلاف ادعای این تروریست، تا کنون شمار زیادی از مسلمانانی که رویکرد و تفکرات خطرناک و افراطی گروه های تکفیری تروریستی را رد می کردند، به بدترین شکل ممکن توسط این گروه ها قتل عام شده اند.

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