امیرعبداللهیان: حامی اسقاط در بحرین نیستیم

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «حسین امیر عبداللهیان» با اشاره به اینکه آقای دکتر روحانی تاکید جدی بر توسعه همکاری و مناسبات با کشورهای حوزه خلیج فارس دارند، بیان کرد: ما از ابتدا به مقامات بحرینی اعلام کردیم که جمهوری اسلامی ایران از ایده اسقاط در این کشور هیچگاه حمایت نکرده آنچه در بحرین می گذرد یک موضوع بحرینی - بحرینی است و وارد کردن اتهامات بی اساس به جمهوری اسلامی ایران مبنی بر مداخله به امور این کشور اتهام نادرستی است.

معاون وزیر امور خارجه در گفتگو با مهر ادامه داد: راهکار در بحرین صرفا سیاسی و مبتنی بر گفتگوی ملی است و توجه به مطالبات مردم و گفتگوی واقعی حکومت و معارضین بدون هرگونه مداخله خارجی می توانند صلح و آرامش به بحرین بازگرداند.

وی افزود: تداوم بازجویی ها و دستگیری ها بویژه در سطوح علمای دینی و رهبران سیاسی که با روش‌های مسالمت آمیز مطالب خود را بیان می کنند تنها اوضاع را پیچیده تر می کند. ما امنیت بحرین و خلیج فارس را امنیت خود می دانیم.

امیر عبداللهیان همچنین درباره روابط ایران و عربستان بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران بر نقش مهم عربستان در منطقه و جهان اسلام واقف است. ما امیدواریم شاهد مواضع و اقدامات سازنده عربستان و واکنش مثبت عربستان سعودی به ابتکار عمل رئیس جمهور و وزیر امور خارجه کشورمان باشیم.

معاون وزیر امور خارجه ادامه داد: گفتگوهای اینجانب با قائم مقام وزیر امور خارجه عربستان در حاشیه نشست وزرای خارجه کنفرانس اسلامی در گینه کوناکری، گفتگوهای سازنده و نویدبخش برای شروع دوره جدیدی از همکاری های سازنده دو کشور است. دیدارهای دیپلماتیک و گفتگوهای تهران و ریاض به عنوان دو کشور مهم در منطقه و جهان اسلام تداوم می یابد.

وی همچنین درباره اقدامات تروریستی در منطقه خاطر نشان کرد: معتقدیم رویکرد همکاری صمیمانه و دسته جمعی در مبارزه با چالش های موجود در منطقه ما بویژه در حوزه مبارزه با تروریسم و عوامل ناامن کننده منطقه و جلوگیری از فتنه و درگیری طائفی که با طراحی پشت پرده دشمنان منطقه و به ویژه رژیم صهیونیستی دنبال می شود مناسب ترین راهکار برای برون رفت از شرایط کنونی است.

