به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شاهزاده "سلمان بن عبدالعزیز آل سعود" ولیعهد سعودی، روز جمعه با دکتر "موسی محمد عمر" رئیس مرکز اسلامی ژاپن و "امین توكوماس"، رئیس انجمن مسلمانان و شماری از مسئولان مراکز و انجمن های این کشور، در محل اقامت خود در توکیو ملاقات کرد.

شاهزاده سلمان بن عبدالعزیز در این ملاقات مبلغ یک میلیون دلار به عنوان کمک مالی به انجمن اسلامی مسلمانان ژاپن اهداء کرد.

ولیعهد سعودی هنگام دیدار با رئیس انجمن مسلمانان از اوضاع و فعالیت های فرهنگی و دینی مراکز و انجمن‌های اسلامی در ژاپن و چشم انداز آینده آنها آگاه شد.

شاهزاده سلمان در ملاقات با مسئولان انجمن مسلمانان توکیو و دیگر هیئت های اسلامی ژاپن تاکید کرد که کشور پادشاهی سعودی برای موسسات، مراکز و انجمن های مربوط به امور اسلامی و مسلمانان ارزش اهمیت ویژه‌ای قائل است و برای گسترش دین اسلام تلاش می‌کند.

ولیعهد سعودی طی سفری چند روزه خود به ژاپن با آكی هيتو امپراتور ژاپن، وزیر دفاع و دیگر مسئولان دولتی ژاپن ملاقات کرد.

وی در دیدار با مسئولان ژاپن ضمن تقدیر و ستایش از نقش موثر دانشگاه ها و موسسات صنعتی ژاپن در تحقق برنامه های توسعه کشورش، ابراز امیدواری کرد که این سفر بتواند به گسترش همکاری هرچه بیشتر دو کشور، منجر شود.

خاندان سعودی حاکم بر عربستان درحالی داعیه رهبری جهان اسلام را دارد که بسیاری از اعضای این خاندان، غرق در فساد و فحشا هستند و این موضوع نه‌تنها شاهزاده‌های مرد این خاندان را شامل می‌شود، بلکه زنان آنان را نیز در برمی‌گیرد.

درحالی که زنان در کشور عربستان، از هرگونه حق و حقوقی که خداوند و دین اسلام آنها را از آنها بهره‌مند ساخته، محروم هستند زنان و دختران خاندان سعودی، نه‌تنها اصول و مبادی دین اسلام، که آیین وهابیت را هم که به آن ایمان و باور دارند زیر پا می‌گذارند.

....................پایان پیام/ 218