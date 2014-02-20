به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ بازیگر مطرح سینمای ایران درباره جشنواره جایزه بزرگ پیامبر اعظم(ص) گفت: به نظر من اولین نکته مهم، درک ارزش کار است.

«پرویز پرستویی» با اشاره به حساسیت کارهای مذهبی گفت: اگرچه حساسیت جشنواره پیامبر اعظم(ص) مثلاً به اندازه حساسیت جشنواره فجر نیست، اما جشنواره ای خاص است و آدم‌ها و فیلم‌سازان خاص باید در این جشنواره شرکت کنند.

بازیگر نقش ماندگار «حاج کاظم» در فیلم آژانس شیشه ای ادامه داد: به نظر من باید با این طرح برخورد ویژه‌ای شود؛ زیرا نام پیامبر(ص) اعتباری خاص دارد.

وی سپس با طرح این پرسش که «که چرا می‌خواهیم جشنواره جایزه بزرگ پیامبر اعظم(ص) را برگزار کنیم؟» گفت: پیامبر اعظم(ص) چه احتیاجی به برگزاری جشنواره دارد؟ آیا این ما نیستیم که به آن نیاز داریم؟

بازیگر فیلم های سینمایی ارزشی ـ مانند به نام پدر ـ ادامه داد: اگر قبول کنیم که ما نیازمند به اینگونه جشنواره ها هستیم آیا این نیاز به ما نمی‌گوید که تاکنون نسبت به پیامبر اعظم(ص) کم لطفی کرده‌ایم.

پرستویی افزود: منظور از "ما"، مای مسلمانی است؛ مایی که ادعای خاص درباره این انسان بزرگوار داریم اما نسبت به او کم لطفی کرده ایم.

برنده جوایز سینمایی و هنری متعدد سپس سؤال دیگری مطرح کرد و گفت: اگر هم احتیاج است که به پیامبر(ص) بپردازیم پس چرا این‌قدر دیر؟! من نمی‌خواهم جشنواره را زیر سوال ببرم. اما این سؤال وجود دارد.

وی که با فیلم دفاع مقدسی مهمان داریم در جشنواره فجر امسال هم حضور داشت به پرسش خود اینگونه پاسخ داد: دلیل اینکه اینقدر دیر به فکر برگزاری این جشنواره افتاده ایم یکی از این دو عامل بیشتر نیست: یا تا قبل از این، به این جشنواره نیاز نداشتیم؛ یا اینکه از اول نیاز داشتیم اما امروز به یاد آن افتاده ایم.

پرستویی اضافه کرد: در هر صورت این جشنواره شروع شده است و تجربه اول است؛ پس نباید فعلاً از آن انتظار زیادی داشته باشیم بلکه باید حالا حالاها یاد بگیریم.

وی ادامه داد: از جشنواره فیلم فجر چندین دوره می‌گذرد و هنوز می‌بینیم که ایراداتی بر آن وارد است و هنوز کامل نشده است. پس جشنواره پیامبر اعظم(ص) هم باید حالا حالاها تجربه‌آموزی کند. توصیه من این است که مسؤولان این جشنواره عجله در کار نداشته باشند؛ بلکه ایده‌ها و طرح‌های جدید را بپذیرند و آن‌ها ‌را اگر لازم بود و مناسب دیدند اجرا کنند.

شایان ذکر است نخستین دوره جشنواره بین المللی فرهنگی ـ هنری اهل بیت(ع) با عنوان «جایزه بزرگ پیامبر اعظم(ص)» به همت مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) و همکاری نهادهای فرهنگی و هنری برگزار می شود. این جشنواره در سه رشته فیلم کوتاه (در سه شاخه انیمیشن، داستانی و مستند)، فیلمنامه و تألیف و ترجمه کتاب به زبان انگلیسی (در دو شاخه سیره پیامبر و پاسخ به شبهات) برگزار خواهد گردید و جوایز ارزنده و بی نظیری به نفرات برتر تعلق خواهد گرفت.

برای اطلاعات بیشتر و ارتباط با مدیران جایزه بزرگ پیامبر اعظم(ص) به سایت جشنواره جایزه بزرگ پیامبر اعظم(ص) مراجعه فرمایید: www.islamicartz.com/festival

و یا از راه‏های زیر اقدام نمایید:

تلفن: 32131250 ـ 025 (ساعت تماس از 9 صبح تا 19، غیر از روزهای تعطیل)

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ایمیل:prophet.prize@gmail.com

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