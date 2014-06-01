گل آرایی حرم مطهر امام حسین(ع) + تصاویر

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ در آستانه میلاد سرور و سالار شهیدان حرم مطهر حضرت امام حسین (ع) گل آرایی شد.

براساس این گزارش، مطابق سنوات گذشته گروه گل آرای ستاد بازسازی همزمان با فرارسیدن اعیاد شعبانیه اقدام به گل آرایی حرمهای مطهر ائمه کردند.



سرپرست تیم گل آرا گفت: این آیین در طی 9 دوره گذشته با همراهی تولیت‌های محترم حرم‌های مطهر صورت گرفته و در این امر علاوه بر اعضای گروه، خادمان حرم نیز مشارکت داشته‌اند.

فرجی با اشاره به نحوه اجرای کار گفت: بر اساس برنامه به جز کربلا هر روز را به یک حرم اختصاص دادیم و تهیه سبدهای گل را از بامداد آغاز کرده و پس از آماده سازی و انتقال به حرم، با مولودی خوانی حاضرین نصب آن‌ها انجام می‌شود.

خاطرنشان می‌شود گروه گل آرایی ستاد بازسازی عتبات عالیات امسال با بیش از ۸۰ هزار شاخه گل اهدایی متبرعین حرمهای مطهر امامان معصوم در نجف اشرف، کربلای معلی، کاظمین، سامرا و دیگر اعتاب مقدسه را گل آرایی کردند.

